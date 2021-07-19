Çalışanlara binlerce lira geri ödeme yapılıyor: Devletten parasını almak isteyenler dikkat! Ve sonunda belli oldu!

Yıl, yaş ve prim şartını doldurduğu durumda emekli olamayanlara SGK toplu geri ödeme yapıyor. Devletten toplu para almak isteyenlerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Toplu parayı çalışan kişi vefat etmişse kanuni mirasçıları da alabiliyor. Geri ödemeden faydalanmak isteyenlerin dilekçe ile müracaat yapması gerekiyor. Vatandaşlar SGK toplu para ödemesi hakkındaki detayları merak ediyor. Para ödemesi alabilmek amacıyla ilk olarak yazılı başvuruda bulunmak gerekiyor. Yüz binlerce kişinin yararlanabildiği destekten, toplu para alma şansı varken haberi olmayanlar para yardımından yararlanamamış oluyor. Peki, kimler nasıl geri ödeme alabilir?