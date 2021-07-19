Çalışanlara binlerce lira geri ödeme yapılıyor: Devletten parasını almak isteyenler dikkat! Ve sonunda belli oldu!
Türkiye'de çoğu çalışan bilmiyor. Fakat SGK çalışanlara toplu geri ödeme yapıyor. Geri ödemeden faydalanmak isteyenlerin ise birtakım şartları sağlaması gerekiyor. Söz hususu şartları sağlayanlar Sosyal Emniyet Kurumu (SGK)'dan toplu para iadesi alabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu olarak prim iadesinin alınması için başvurularını resmi olarak iletilmesi gerekir. Başvurunun yapılmaması durumda toplu ödemelerin otomatik olarak yapılması mümkün değildir. Kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurularını yapması şarttır.
Yıl, yaş ve prim şartını doldurduğu durumda emekli olamayanlara SGK toplu geri ödeme yapıyor. Devletten toplu para almak isteyenlerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Toplu parayı çalışan kişi vefat etmişse kanuni mirasçıları da alabiliyor. Geri ödemeden faydalanmak isteyenlerin dilekçe ile müracaat yapması gerekiyor. Vatandaşlar SGK toplu para ödemesi hakkındaki detayları merak ediyor. Para ödemesi alabilmek amacıyla ilk olarak yazılı başvuruda bulunmak gerekiyor. Yüz binlerce kişinin yararlanabildiği destekten, toplu para alma şansı varken haberi olmayanlar para yardımından yararlanamamış oluyor. Peki, kimler nasıl geri ödeme alabilir?
2008 yılı detayı
Yıl ve yaş şartını doldurmasına rağmen primi eksiği nedeniyle parasını alamayanlara toplu ödeme yapılıyor. Ödemeyi almak isteyenlerin sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmaması, yıl ve yaşı tamamlamış gerekiyor.
KİMLER TOPLU ÖDEME ALABİLİR?
4/(a) ve 4/(b) sigortalıları ile 1.10.2008 sonrası memuriyete başlayan 4/(c) sigortalılarından, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya iş yerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya SGK primleri iade edilebilmektedir. Bu düzenleme emeklilik koşullarını sağlamayan vatandaşlara ödedikleri primleri geri alma imkanı sağlıyor.