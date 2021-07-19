Arkadaşını getirene 1.500 lira prim... KPSS şartı yok, sınav yok! Yüz binlerce eleman aranıyor!

Peş peşe açıklandı! KPSS şartı yok, sınav yok! 300 bin kişi aranıyor! Restoranlar ve kafeler eleman bulamıyor. Pandemide memleketine gidenler dönmeyince 1 Temmuz'da normalleşen sektörde eleman açığı baş gösterdi. Başta komi ve garson olmak üzere 300 bin eleman aranıyor. Pandemiden en çok büyülenen sektörlerden olan restoran ve kafeler, 1 Temmuz'da normal çalışma devresine geçerken bu kez de eleman bulmakta mesele yaşıyor. Daha evvelce 2 milyon bireyin çalıştığı sektörde, 300 bin eleman gereksinimi var.