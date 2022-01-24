%30,5 ila %66 zam müjdesi gelmişti! Milyonları sevindirecek bir gelişme daha yaşandı! Asgari ödeme tutarına 1.000 TL artış yapıldı!
Memur ve emekliye verilecek ek zamma ilişkin maddeleri de içinde barındıran yeni ekonomi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzun süredir özellikle emeklinin gündemini meşgul eden ek zamlara ilişkin sıradaki soru ise zamlı maaşların ne zaman hesaplara aktarılacağı oldu. 3 Ocak'ta açıklanan TÜİK enflasyon rakamlarının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği ek zam müjdesi ve en düşük emekli maaşının 2.500 TL olmasını da sağlayan teklif Meclis'ten geçti. Peki, ek zam sonrasında emekli maaşları ne kadar oldu, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Yeni Ekonomi Paketi Resmen Yasalaştı!
Memur ve emeklinin ek zammını da içeren kanun teklifinin TBMM tarafından kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Ayrıca yeni ekonomi modeline ilişkin detaylara da yer verilen kanun kapsamında, kademli doğal gazda kademeli tarife sistemi de kabul edilmiş oldu. Milyonlarca memur ve emekli ise ek zam sonrasında ne kadar maaş alacakları ve ek zammın da yansıtıldığı maaşların hesaplara ne zaman geçeceği merak ediliyor.
Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için %25 olarak belirlenen devlet katkısı da yeni yasa ile %30'a çıkarıldı.
Ek Zam Sonrası Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?
TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından birçok çalışan ve emekli grubu için gelen yeni zamlar belirlendi.