%30,5 ila %66 zam müjdesi gelmişti! Milyonları sevindirecek bir gelişme daha yaşandı! Asgari ödeme tutarına 1.000 TL artış yapıldı!

Yeni Ekonomi Paketi Resmen Yasalaştı!

Memur ve emeklinin ek zammını da içeren kanun teklifinin TBMM tarafından kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Ayrıca yeni ekonomi modeline ilişkin detaylara da yer verilen kanun kapsamında, kademli doğal gazda kademeli tarife sistemi de kabul edilmiş oldu. Milyonlarca memur ve emekli ise ek zam sonrasında ne kadar maaş alacakları ve ek zammın da yansıtıldığı maaşların hesaplara ne zaman geçeceği merak ediliyor.