81 il için İŞKUR aciliyetle duyurdu! Bu hafta 20-55 yaş arası 67.239 işçi aranıyor! İlk 24 günde 102 bin 174 kişi işine yerleşti!

2021 yılında 1.4 milyondan fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden açıkladı. 24 Ocak tarihinde incelediğimiz ilanlara göre en çok alımın yapılacağı sektörler ambar/depo görevlisi, beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, büro memuru, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, makineci, ön muhasebeci, satış danışmanı, temizlik görevlisi olduğu görülüyor. İŞKUR'un internet sitesinde bilgilerinizi doldurarak tüm sektörlerde yer alan ilanlara kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. En çok alım yapılacak sektörler ve personel alım sayısı kapsamlı bir şekilde haberimizde yer alıyor.