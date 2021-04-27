Dolar ve altın yatırımı olanlar dikkat! Dolar ne kadar olacak? Altında yükseliş sürecek mi?

Vatandaş dolar ve altının ne yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Piyasalardan gelen son gelişmeler ışığında, "Dolar ne kadar? Altın fiyatları ne durumda?" soruları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki dolar ve altında yükseliş devam edecek mi? İşte dolar/TL kurundaki kritik bölgeler ve altın fiyatlarında beklentiler...

27.04.2021 08:55 - Son Güncelleme: 27.04.2021 08:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





