Dolar ve altın yatırımı olanlar dikkat! Dolar ne kadar olacak? Altında yükseliş sürecek mi?
Vatandaş dolar ve altının ne yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Piyasalardan gelen son gelişmeler ışığında, "Dolar ne kadar? Altın fiyatları ne durumda?" soruları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki dolar ve altında yükseliş devam edecek mi? İşte dolar/TL kurundaki kritik bölgeler ve altın fiyatlarında beklentiler...
27.04.2021 08:55
- Son Güncelleme: 27.04.2021 08:55
Borsa İstanbul'da piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde 15 sanayi şirketi bulunuyor. Son 5 yılda bunların 10'u dolar bazında kazandırırken 5'i kaybettirdi. Aynı sürede 15 şirkete eşit yatırım yapan dolar bazında yüzde 210 kazandı. Portföyde çeşitlilik kazanç güvencesi...
Milliyet'in haberine göre Borsa İstanbul'da 421 hisse senedi işlem görüyor. Sanayi endeksinde 161, mali endekste 103 hisse bulunuyor. Sanayi endeksinde yer alan 15 şirketin piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde.
ÇEŞİTLENDİRME NEDİR?
Bu 15 şirkete 5 yıl önce yatırım yapan yatırımcının dolar bazında getirisi yüzde 210 oldu. Pandemi sürecindeki endeksin hızlı çıkışını elemine etmek adında hemen öncesi baz alındığında aynı hisselerin getirisi yüzde 50 seviyesini işaret ediyor.
Hisseler tek tek ele alındığında ise kazandıranlar olduğu gibi kaybettirenler de var. Yatırımda çeşitlendirmenin önemi hisse getirileri izlendiğinde daha net gözleniyor. Borsada milyar dolarlık şirketlerin varlığı tek başına hisselerin prim yapmasına yetmiyor.
Son 5 yılda 5 sanayi şirketi dolar bazında kaybettirdi. Bu şirketler güçlü ve iyi şirketler olmalarına rağmen sadece bu hisselerden birini alanlar son beş yılda dolar karşısında geriye düştü. Veriler hisse senedi portföyünün çeşitlendirmenin önemini ortaya çıkarıyor.