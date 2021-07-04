Vav TV İzle

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İkinci el araçta en çok onlar tercih edildi! Fiyatlar yükselecek mi?

Sahibinden ikinci el araç almak isteyenler Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve 1 Temmuz'da yasakların kaldırılmasıyla birlikte arayışlarını hızlandırdı. Hal böyle olunca da ikinci el piyasası hareketlendi. Sektör temsilcileri en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet gördüğünü ifade etti. Peki 2. el araç fiyatları yükselecek mi? İşte 2. el araç piyasasında son durum...

04.07.2021 08:45 - Son Güncelleme: 04.07.2021 08:46
Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İkinci el araçta en çok onlar tercih edildi! Fiyatlar yükselecek mi?

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi'nde cumartesi günleri kurulan oto pazarında bugün sakinlik hakimdi. Kurban Bayramı'nın yaklaşması henüz pazara yansımadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İkinci el araçta en çok onlar tercih edildi! Fiyatlar yükselecek mi?

Bazı galericiler ikinci el otomobil piyasasında bir kıpırdanmanın başladığını belirtirken bazıları ise eski bayramlar öncesi yaşanan hareketliliğin olmadığını söyledi.

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İkinci el araçta en çok onlar tercih edildi! Fiyatlar yükselecek mi?

Galericiler, yüksek model arabaların satılmadığını, en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet gördüğünü ifade etti.

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İkinci el araçta en çok onlar tercih edildi! Fiyatlar yükselecek mi?

"BAYRAM HEYECANIMIZ YOK"
Sektörün şu anki durumunun diğer bayram öncesindeki durumlara benzemediğini belirten galerici Tahsin Arslan, şunları söyledi:

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İkinci el araçta en çok onlar tercih edildi! Fiyatlar yükselecek mi?

"Şu an sektörde bir durgunluk var. Bu durum diğer bayram öncesi bayramlara hiç benzemiyor. Bayram heyecanımız yok. Galerici esnafında, otomotiv sektöründe her bayram öncesi bir heyecan vardı. Araçlarımızı hazırlıyorduk. Bayrama satış yapacağız diye ama henüz öyle bir başlangıç göremiyorum.