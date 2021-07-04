Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İkinci el araçta en çok onlar tercih edildi! Fiyatlar yükselecek mi?
Sahibinden ikinci el araç almak isteyenler Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve 1 Temmuz'da yasakların kaldırılmasıyla birlikte arayışlarını hızlandırdı. Hal böyle olunca da ikinci el piyasası hareketlendi. Sektör temsilcileri en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet gördüğünü ifade etti. Peki 2. el araç fiyatları yükselecek mi? İşte 2. el araç piyasasında son durum...
04.07.2021 08:45
- Son Güncelleme: 04.07.2021 08:46