Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İkinci el araçta en çok onlar tercih edildi! Fiyatlar yükselecek mi?

"Şu an sektörde bir durgunluk var. Bu durum diğer bayram öncesi bayramlara hiç benzemiyor. Bayram heyecanımız yok. Galerici esnafında, otomotiv sektöründe her bayram öncesi bir heyecan vardı. Araçlarımızı hazırlıyorduk. Bayrama satış yapacağız diye ama henüz öyle bir başlangıç göremiyorum.