Bu 9 hataya sakın düşmeyin! Borsaya yatırım yapacaklara önemli uyarı

Borsa İstanbul'da yatay bir bant içerisinde dalgalı seyir yaşanıyor. Yaşanan bu dönemler sancılıdır. Beklemekten sıkılanlar hisselerde dolaşarak kazanç sağlamaya çalışır. Bu süreçte kararsızlık yüksektir. Aşağı ve yukarı yönde senaryolar fazladır. Spekülasyona daha açık bir dönemlerdir.

Risk almak istemeyenler, nakitte kalarak, hareketli hisselerin çıkışını bekler. Güçlü hisselerde pozisyon azaltılıp daha alttan alma isteği satışları tetikler. Dalgalı bu ruh hali hisselerdeki fiyatta da kendisini gösterir. Milliyet'in haberine göre yatırımcılar ise böylesi dönemlerde düşük sermaye girişleri ile daha hızlı hareketlenme imkânı bulan nispeten dar hacimli hisselere daha fazla ilgi gösterebilmekte.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte de benzer bir durum söz konusu. Son bir haftada 24 hisse yüzde 10 prim yaparken söz konusu hisseler ağırlıklı olarak Ana Pazar, Alt Pazar ve Yakın İzleme Pazarı'nda bulunuyor.