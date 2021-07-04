Bu 9 hataya sakın düşmeyin! Borsaya yatırım yapacaklara önemli uyarı
Son dönemde Borsa İstanbul, yatırım yapacakların uğrak noktası oldu. Her ay on binlerce yeni yatırımcı çeken BIST 100 endeksine yeni girecekler için uzmanlar önemli uyarılarda bulundu. İşte spekülatif beklentilerle kazanç sağlamak isteyenlerin 9 hatası...
Borsa İstanbul'da yatay bir bant içerisinde dalgalı seyir yaşanıyor. Yaşanan bu dönemler sancılıdır. Beklemekten sıkılanlar hisselerde dolaşarak kazanç sağlamaya çalışır. Bu süreçte kararsızlık yüksektir. Aşağı ve yukarı yönde senaryolar fazladır. Spekülasyona daha açık bir dönemlerdir.
Risk almak istemeyenler, nakitte kalarak, hareketli hisselerin çıkışını bekler. Güçlü hisselerde pozisyon azaltılıp daha alttan alma isteği satışları tetikler. Dalgalı bu ruh hali hisselerdeki fiyatta da kendisini gösterir. Milliyet'in haberine göre yatırımcılar ise böylesi dönemlerde düşük sermaye girişleri ile daha hızlı hareketlenme imkânı bulan nispeten dar hacimli hisselere daha fazla ilgi gösterebilmekte.
İçinde bulunduğumuz bu süreçte de benzer bir durum söz konusu. Son bir haftada 24 hisse yüzde 10 prim yaparken söz konusu hisseler ağırlıklı olarak Ana Pazar, Alt Pazar ve Yakın İzleme Pazarı'nda bulunuyor.
YÜZDE 10'U AŞANLAR
Son bir haftada yüzde 10 değer kazanan hisseler ve pazarları şöyle:
Alt Pazar'dan 3 şirket öne çıkıyor: Sanel Mühendislik %14.99, Doğan Burda %11.35, Armada Bilgisayar %11.17 oranında bir haftada değer kazandı.
Ana Pazar'da 11 şirket: Ana Pazar'da 11 şirketin fiyatı yüzde %10 ile %59 arasında yükseldi. Bu şirketler Selva Gıda Sanayi %59.82, Peker GMYO %21, Avrasya GMYO %18.34, Edip Gayrimenkul %13.79, Fade Gıda %13.19, Yaprak Süt ve Besi Çift. %13.02, Sanifoam Sünger %12.84, Ral Yatırım Holding %12.69, Global Menkul Değerler A.Ş. %10.63, Verusaturk Girisim %10.49, Aksu Enerji %10.26 oranında değer kazandı.
Yakın İzleme Pazarı'nda 3, Piyasa Ö. İşlem Pazarı'nda 1 şirket yüzde 10 değer kazandı: Taç Tarım Ürünleri %20.34, Serve Film Prodüksiyon %15.07, Ekiz Kimya %14.12 oranında yükselirken Sumaş Suni Tahta %10.72 prim yaptı.
Yıldız pazarda 6 şirket yükseldi: Erbosan %30.81, Sinpaş GMYO %20.05, Bilici Yatırım %17.04, Çan2 Termik %16.75, Başkent Doğalgaz GMYO %13.81, Biotrend Çevre ve Enerji %12.9 değer kazanan hisseler oldu.