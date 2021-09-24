Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Yıl sonunda etkisi...
Koronavirüs döneminde sıfır araba üretiminin de belli bir süre durması ile birlikte rağbet gören ikinci el arabalarda fiyatlar resmen tavan yaptı. Araba almak isteyenler ikinci el arabaların sıfır otomobil fiyatına satıldığını görünce şoke oldu. Peki ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte milyonlarca araç sahibi olmak isteyenin merak ettiği sorunun cevabı...
"2022'DE ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ"
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, çip krizinin bir süre daha etkili olacağını söyledi. Bilaloğlu, "Çip krizi sadece marka üzerinde bir sorun değil, sektörün sorunu biliyorsunuz. Yani o yüzden burada konuşulanları sektör adına da söyleyebilirim. Şu anki durum şunu gösteriyor, bu çip krizi en azından 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022'nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022'nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak." ifadelerini kullandı.
'YIL SONU SATIŞ HEDEFLERİ…'
Ali Bilaloğlu yaptığı açıklamada, yıl sonu satış hedeflerini de değerlendirdi. Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yıl sonu pazar tahminlerini yükseltmelerine de değinen Bilaloğlu, 825 - 875 bin satış rakamının pazarın gidişatıyla ilgili potansiyeli yansıttığını sözlerine ekledi.
'ÖNEMLİ BİR ARTIŞ VAR'
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'ın da sıfır ve 2. elde yaşanan son durumlar hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Pandemi dönemi her sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Üretim ve satışlar 2020'ye göre ne durumda?
Hüsamettin Yalçın: Geçen yıl pandemi ile birlikte hem 0 km hem de 2. el araç satışlarında büyük etkilenmeler oldu. 0 km araç satışları üretimin yıl içinde uzun sürelerde durması, 0 km araç bulamayanların 2. el'e olan talebi artırması ve bu yüzden 2. el araç fiyatlarının yaklaşık yüzde 100'e yakın artmasına sebep olmuştu.