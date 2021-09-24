Bunu yapan SSK'lının maaşı artar! Püf noktalara dikkat kesilerek emekli aylığınızı artırabilirsiniz! Yapmanız gereken tek şey... Günümüzde milyonlarca kişinin en büyük isteklerinden birisi emekli olduğunda yüksek maaş almak. Yüksek maaş almanın temeli çalışırken atılıyor. SSK'lı çalışanların emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol bulunuyor. Emeklilikte yüksek maaş almak için dikkat edilmesi gerekenleri yazımızda derledik.