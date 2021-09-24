Bunu yapan SSK'lının maaşı artar! Püf noktalara dikkat kesilerek emekli aylığınızı artırabilirsiniz! Yapmanız gereken tek şey...
Farklı sektörlerde alın teri dökerek emekli olmanın hayalini kuran vatandaşların beklentilerinden birisi de yüksek emekli maaş oluyor. Bunun temeli aslında işçinin çalıştığı dönemde atılıyor. Bazı püf noktalarına dikkat ederek ileride emekli maaşı almak mümkün. Bu konuda akıllara gelen sorulardan birisi de "Yüksek emekli aylığı için primi yüksek tutma dışında neler yapılmalıdır?" sorusu oluyor. Ayrıca son 7 yıl büyük önem arz ediyor. Çalışanlar için son 7 yılda prim ödemesiyle birlikte ödenen sigortalılık statüsü de son derece önemli. İster Bağ-Kur ister SSK'lı olsun tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekliği aylığı da yüzde 25-30 civarında artıyor.
Bunu yapan SSK'lının maaşı artar! Püf noktalara dikkat kesilerek emekli aylığınızı artırabilirsiniz! Yapmanız gereken tek şey... Günümüzde milyonlarca kişinin en büyük isteklerinden birisi emekli olduğunda yüksek maaş almak. Yüksek maaş almanın temeli çalışırken atılıyor. SSK'lı çalışanların emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol bulunuyor. Emeklilikte yüksek maaş almak için dikkat edilmesi gerekenleri yazımızda derledik.
YÜKSEK MAAŞ
Yaşı bekleyen, primi yettiği halde işe gitmeye devam edenler emeklilik maaşlarını yükseltmek istiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor.
Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.
Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. Prim gün sayısının fazla olması, uzun yıllar çalışıyor olmak yüksek emekli maaşı için yeterli değil. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol var.