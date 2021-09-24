18 - 65 yaş arasına her ay 992 TL maaş bağlanacak! T.C kimlik numarası ile başvurabilirsiniz! Karşılığı geri ödemesi yok! Başvuran kişiler ve ödemeye hak kazanan kişiler bu ödemelerden yararlanıyor. Devlet tarafından hiç geliri olmayan ve parasal imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan bununla beraber işi olmayan, engelli şahıslar ve gibi çoğu şahsa birtakım kurumlar yardım veriyor. Engellilik durumu yüzde 40-69 içinde olanlara, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira meblağında maaş bağlanıyor.