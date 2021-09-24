18 - 65 yaş arasına her ay 992 TL maaş bağlanacak! T.C kimlik numarası ile başvurabilirsiniz! Karşılığı geri ödemesi yok
Devlet tarafından maddi yardım gereksinimi bulunan kişilere çoğu alanda ödeme sağlanıyor. Başvuran kişiler ve ödemeye hak kazanan kişiler bu ödemelerden yararlanıyor. Herhanfi bir geliri olmayan ve parasal sorunlardan kaynaklı hayatını sürdüremeyen, aylık alamayan ve bu süreçte herhangi bir işi olmayan engelli şahıslar ve benzer biçimde yaşayan çoğu yurttaşa birtakım kurumlar yardım sağlıyor. Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, her ay 659 lira meblağında maaş bağlanıyor. Engel seviyesi yüzde 70 ve üstünde olanlara ise 992 TL aylık ödeme yapılmaktadır.
18 - 65 yaş arasına her ay 992 TL maaş bağlanacak! T.C kimlik numarası ile başvurabilirsiniz! Karşılığı geri ödemesi yok! Başvuran kişiler ve ödemeye hak kazanan kişiler bu ödemelerden yararlanıyor. Devlet tarafından hiç geliri olmayan ve parasal imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan bununla beraber işi olmayan, engelli şahıslar ve gibi çoğu şahsa birtakım kurumlar yardım veriyor. Engellilik durumu yüzde 40-69 içinde olanlara, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira meblağında maaş bağlanıyor.
2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ödeme temmuz itibarıyla 990 lirayı buluyor. Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yılsonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira tutarında maaş bağlanıyor. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara bağlanan maaş ise 990 lira (üç aylık 2.970 lira). 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük engellilere maaş ödeniyor
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bu maaş hakkından; nafaka bağlanmamış, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, işe girmekte zorlanan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2021 yılı için 852.53 lira) az olan engelliler yararlanıyor.