Sahibinden 2. el araba alacaklar bu fırsat kaçmaz! İşte 150 bin TL’nin altındaki ikinci el otomobiller! Ford, Hyundai, Opel, Renault...
Sahibinden 2. el araç almak isteyenler en uygun araba modellerini araştırıyor. Koronavirüs döneminde sıfır otomobil üretiminin durmasının ardından ikinci elde yaşanan talep patlaması fiyat artışlarına neden olmuştu. Araba sahibi olmak isteyenler en uygun ve en temiz ikinci el otomobili bulmak için gece gündüz arayışlara girmişlerdi. İşte araba almak isteyenlerin yakından ilgilendiren 150 bin TL altı ikinci el arabalar
30.09.2021 10:36
- Son Güncelleme: 30.09.2021 10:36