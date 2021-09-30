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Haberler Ekonomi Sahibinden 2. el araba alacaklar bu fırsat kaçmaz! İşte 150 bin TL’nin altındaki ikinci el otomobiller! Ford, Hyundai, Opel, Renault...

Sahibinden 2. el araba alacaklar bu fırsat kaçmaz! İşte 150 bin TL’nin altındaki ikinci el otomobiller! Ford, Hyundai, Opel, Renault...

Sahibinden 2. el araç almak isteyenler en uygun araba modellerini araştırıyor. Koronavirüs döneminde sıfır otomobil üretiminin durmasının ardından ikinci elde yaşanan talep patlaması fiyat artışlarına neden olmuştu. Araba sahibi olmak isteyenler en uygun ve en temiz ikinci el otomobili bulmak için gece gündüz arayışlara girmişlerdi. İşte araba almak isteyenlerin yakından ilgilendiren 150 bin TL altı ikinci el arabalar

30.09.2021 10:36 - Son Güncelleme: 30.09.2021 10:36
Sahibinden 2. el araba alacaklar bu fırsat kaçmaz! İşte 150 bin TL’nin altındaki ikinci el otomobiller! Ford, Hyundai, Opel, Renault...

İkinci el otomobil piyasası son haftalarda oldukça yoğun talep görmeye başladı.

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Sahibinden 2. el araba alacaklar bu fırsat kaçmaz! İşte 150 bin TL’nin altındaki ikinci el otomobiller! Ford, Hyundai, Opel, Renault...

Yeni bir otomobil satın almak isteyenlerin mecburi istikametleri ikinci el araç piyasası oluyor.

İşte 150 bin TL altı fiyat ile alınabilecek ikinci el araçlar...

Sahibinden 2. el araba alacaklar bu fırsat kaçmaz! İşte 150 bin TL’nin altındaki ikinci el otomobiller! Ford, Hyundai, Opel, Renault...

CİTROEN C4 1.6 HDİ

2015 model

Dizel

Manuel

83.000 km'de

147.000 TL

Sahibinden 2. el araba alacaklar bu fırsat kaçmaz! İşte 150 bin TL’nin altındaki ikinci el otomobiller! Ford, Hyundai, Opel, Renault...

FORD FİESTA TREND X

2014 model

Benzin

Yarı otomatik

59.000 km'de

142.000 TL

Sahibinden 2. el araba alacaklar bu fırsat kaçmaz! İşte 150 bin TL’nin altındaki ikinci el otomobiller! Ford, Hyundai, Opel, Renault...

DACİA STEPWAY 1.5DCİ 90HP

2016 model

Dizel

Manuel

120.000 km'de

139.000 TL

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