Emekliye çift maaş müjdesi! Ayda sadece 100 TL ödeyerek ikinci emekli maaşını alabilirsiniz! BES’ten emeklilik şartları…

Emeklilik tüm çalışanların hayali ve ikinci bir emeklilik şansı da devlet tarafından sigortalı çalışanlara sunuluyor. Aylık cuzi miktarlarda olan ödemeye devlet de katkıda bulunuyor ve belirlenen yıl, yaş şartlarının tamamlanmasıyla ister toplu ister taksitle bu parayı almak böylece ikinci bir emeklilik maaşını elde etmek mümkün oluyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olarak çift emekli maaşı almak isteyenlerin merak ettiği bilgileri haberimizde derledik.