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Haberler Ekonomi Emekliye çift maaş müjdesi! Ayda sadece 100 TL ödeyerek ikinci emekli maaşını alabilirsiniz! BES’ten emeklilik şartları…

Emekliye çift maaş müjdesi! Ayda sadece 100 TL ödeyerek ikinci emekli maaşını alabilirsiniz! BES’ten emeklilik şartları…

SGK ve devletten vatandaşların emekli olması sunulan imkanlar tüm hızıyla devam ederken Emekliye çift maaş müjdesi oldukça heyecanlandırıyor. Uzun yıllar boyunca çalışan vatandaşların hayali yaşlılıklarında iyi bir emekli maaşı alarak refah hayat yaşamaktır. Ayda sadece 100 TL ödeyerek ikinci emekli maaşını alabilmeniz mümkün. Bunun için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olmanız gerekiyor. Peki BES'ten emekli olabilmek için şartlar neler? İşte merak edilen tüm bilgiler!

30.09.2021 11:24 - Son Güncelleme: 30.09.2021 11:24
Emekliye çift maaş müjdesi! Ayda sadece 100 TL ödeyerek ikinci emekli maaşını alabilirsiniz! BES’ten emeklilik şartları…

Emeklilik tüm çalışanların hayali ve ikinci bir emeklilik şansı da devlet tarafından sigortalı çalışanlara sunuluyor. Aylık cuzi miktarlarda olan ödemeye devlet de katkıda bulunuyor ve belirlenen yıl, yaş şartlarının tamamlanmasıyla ister toplu ister taksitle bu parayı almak böylece ikinci bir emeklilik maaşını elde etmek mümkün oluyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olarak çift emekli maaşı almak isteyenlerin merak ettiği bilgileri haberimizde derledik.

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Emekliye çift maaş müjdesi! Ayda sadece 100 TL ödeyerek ikinci emekli maaşını alabilirsiniz! BES’ten emeklilik şartları…

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor.
İşe girilen tarihe göre ne kadar prim ödeneceği ve kaç yaşında emekli olunacağı belirleniyor.

Emekliye çift maaş müjdesi! Ayda sadece 100 TL ödeyerek ikinci emekli maaşını alabilirsiniz! BES’ten emeklilik şartları…

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken, bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda.

Emekliye çift maaş müjdesi! Ayda sadece 100 TL ödeyerek ikinci emekli maaşını alabilirsiniz! BES’ten emeklilik şartları…

2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.

Emekliye çift maaş müjdesi! Ayda sadece 100 TL ödeyerek ikinci emekli maaşını alabilirsiniz! BES’ten emeklilik şartları…

ÇALIŞMA İMKANI DA VAR
Tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi de (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor.

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