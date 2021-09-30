Emekliye çift maaş müjdesi! Ayda sadece 100 TL ödeyerek ikinci emekli maaşını alabilirsiniz! BES’ten emeklilik şartları…
SGK ve devletten vatandaşların emekli olması sunulan imkanlar tüm hızıyla devam ederken Emekliye çift maaş müjdesi oldukça heyecanlandırıyor. Uzun yıllar boyunca çalışan vatandaşların hayali yaşlılıklarında iyi bir emekli maaşı alarak refah hayat yaşamaktır. Ayda sadece 100 TL ödeyerek ikinci emekli maaşını alabilmeniz mümkün. Bunun için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olmanız gerekiyor. Peki BES'ten emekli olabilmek için şartlar neler? İşte merak edilen tüm bilgiler!
30.09.2021 11:24
- Son Güncelleme: 30.09.2021 11:24
Emeklilik tüm çalışanların hayali ve ikinci bir emeklilik şansı da devlet tarafından sigortalı çalışanlara sunuluyor. Aylık cuzi miktarlarda olan ödemeye devlet de katkıda bulunuyor ve belirlenen yıl, yaş şartlarının tamamlanmasıyla ister toplu ister taksitle bu parayı almak böylece ikinci bir emeklilik maaşını elde etmek mümkün oluyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olarak çift emekli maaşı almak isteyenlerin merak ettiği bilgileri haberimizde derledik.
ÇALIŞMA İMKANI DA VAR
Tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi de (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor.