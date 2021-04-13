RAMAZAN İMSAKİYE
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Sahibinden 2. el alacaklar dikkat! Zam kapıda! Çip krizi ikinci el araç piyasasını da vurdu!

Sahibinden 2. el alacaklar dikkat! Zam kapıda! Çip krizi ikinci el araç piyasasını da vurdu! Araba markalarının bugünlerde başı çip krizi ile dertte. Otomotiv devlerinden bazıları çip krizi nedeniyle üretimini durdururken bazıları ise zor günler geçiriyor. Peki sıfır araçları derinden etkileyen çip krizi ikinci el araç fiyatlarına nasıl yansıyacak. İşte detaylar…

13.04.2021 09:23 - Son Güncelleme: 13.04.2021 09:23
Sahibinden 2. el alacaklar dikkat! Zam kapıda! Çip krizi ikinci el araç piyasasını da vurdu!


Araba alacakları çok yakından ilgilendiriyor. Çip krizi dalga dalga yayılıyor. Otomotiv devleri tek tek açıklıyor. Üretim durdu, Sıfır arabalarda yaşanan çip krizinin etkileri ikinci el arabalara nasıl yansıyacak?

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Sahibinden 2. el alacaklar dikkat! Zam kapıda! Çip krizi ikinci el araç piyasasını da vurdu!

Araba sektöründe yaşanan mikroçip tedarik sorunu dalga dalga yayılıyor. Dünyaca ünlü bir otomotiv devi daha çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretimini iptal etme kararı aldı.

Sahibinden 2. el alacaklar dikkat! Zam kapıda! Çip krizi ikinci el araç piyasasını da vurdu!

Çip krizi dünyada ve Türkiye'de git gide büyüyor. Ünlü otomotiv devleri tek tek çıkıp üretimi durdurduklarını açıklarken, bunların arasına bir yenisi daha eklendi.

Sahibinden 2. el alacaklar dikkat! Zam kapıda! Çip krizi ikinci el araç piyasasını da vurdu!

General Motors, çip tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle ABD'de üretimini azaltmaya devam edeceğini bildirdi. General Motors yaptığı açıklamada Indiana'daki Fort Wayne ve Michigan'daki Flint montaj fabrikalarında bazı vardiyaları iptal edecek.

Sahibinden 2. el alacaklar dikkat! Zam kapıda! Çip krizi ikinci el araç piyasasını da vurdu!

BİR FİRMA DAHA ÜRETİMİ DURDURDU
Öte yandan Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurmuştu. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirmişti.