Sahibinden 2. el alacaklar dikkat! Zam kapıda! Çip krizi ikinci el araç piyasasını da vurdu!

Sahibinden 2. el alacaklar dikkat! Zam kapıda! Çip krizi ikinci el araç piyasasını da vurdu! Araba markalarının bugünlerde başı çip krizi ile dertte. Otomotiv devlerinden bazıları çip krizi nedeniyle üretimini durdururken bazıları ise zor günler geçiriyor. Peki sıfır araçları derinden etkileyen çip krizi ikinci el araç fiyatlarına nasıl yansıyacak. İşte detaylar…

13.04.2021 09:23 - Son Güncelleme: 13.04.2021 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





