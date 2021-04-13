Getirisi dolar ve altını solladı! Yatırım yapana yüzde 300 kazanç...

Borsada son haftalardaki düşüşe rağmen, hisse getirisi dolar ve altını aştı. BIST 50'de bulunan 26 hisse dolar ve altın bazında kazandırdı. Getiriler dolar ve altına göre yüzde 300'lere kadar çıktı. 16 hisse ise dolar ve altına göre yüzde 50 artış yaşadı.

13.04.2021 08:56 - Son Güncelleme: 13.04.2021 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





