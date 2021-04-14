40.000 TL limitli olarak...%1,75- %1,69-%1,59 faizle gelir belgesiz bordrosuz araç kredisi 2021 Nisan faizleri!
2021 Yılında gelir belgesiz bordrosuz taşıt kredisi faizleri, Enpara %1,75, Aktifbank'ta %1,69, TEB Bankası'nda %1,75, Akbank'ta %1,59 olarak belirlenmiştir. Gelir belgesiz bordrosuz araç kredisi bu faiz oranları üzerinden sıfır araç alımlarında kullanılır. Gelir belgesiz online araç kredisi başvurularında, belirli bit limite kadar kredi almak mümkündür. Yüksek limitli taşıt kredileri için maaş bordrosuyla başvurunun şubelerden yapılması gerekir. Taşıt kredisi sıfır km veya ikinci el araç alımlarınız için kullanabileceğiniz bir tüketici kredi türüdür. Taşıt kredisini sadece taşıt alırken kullanabilirsiniz. Taşıt Kredisi aldığınız zaman alacağınız taşıta rehin koyulur.
Taşıt kredisi alırken kullanabileceğiniz vade zamanı 48 ayı geçemez. 1 ila 48 ay arasında istediğiniz vadede taşıt kredisini kullanabilirsiniz. Taşıt kredisi ile alacağınız 2.el aracın herhangi bir yaş sınırlaması bankalar nezlinde farklılık gösterebilir.
Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir. Bir de kredi kullanırken gerekli koşullar vardır.
Enpara Gelir Belgesiz Bordrosuz Araç Kredisi Ödeme Planı
Enpara gelir belgesiz bordrosuz taşıt kredisi ödeme planı hakkında detaylar:
Kredinin ödeme planında yer aşan faiz oranı %1,75 olarak belirlenmiştir.
Kredi için maksimum 48 ay vade süresi tanımlanır.
Kredi sadece sıfır taşıt alımlarında verilir.
Gelir belgesiz Enpara taşıt kredisi maksimum 40 bin TL olarak alınır.
48 ay vade üzerinden hesaplanan ayık ödeme planı taksitleri 1.331 TL'dir.
Kredinin vade sonunda toplam geri ödeme tutarı 64.084 TL'dir.
TEB Bankası Gelir Belgesiz Bordrosuz Araç Kredisi Ödeme Planı
TEB Bankası gelir belgesiz bordrosuz taşıt kredisi ödeme planı hakkında ayrıntılar:
Kredinin maksimum tutarı 40 bin TL'dir.
Sıfır araç alım kredisi olarak tanımlanmıştır.
En fazla 48 ay vade süresi üzerinden kullanılır.
Ödeme planında yer alan faiz oranı %1,75 olarak belirlenmiştir.
48 ay vade üzerinden hesaplanan aylık taksitleri 1.595 TL olarak ödeme planına eklenmiştir.
Tüm vade sonunda toplam geri ödemesi 57.615 TL olarak yapılır.
Akbank Gelir Belgesiz Bordrosuz Araç Kredisi Ödeme Planı
Akbank gelir belgesiz bordrosuz taşıt kredisi ödeme planı bilgileri:
Kredinin ödeme planı üzerindeki en yüksek tutarı 40 bin TL'dir.
Kredinin faiz oranı ise %1,59'dur.
Maksimum 48 ay vade süresi üzerinden talep edilebilir.
48 ay vadeli kullanım için hesaplanan aylı taksitleri 1.280 TL'dir.
Toplam geri ödeme tutarı ise 61.637 TL olarak belirlenmiştir.
2021 Gelir Belgesiz Araç Kredisi Alımında Öncelik Kimde?
2021 gelir belgesiz bordrosuz taşıt kredi alımında öncelikliler, bankaların mevduat hesabına, maaş hesabına sahip olan ve kredi puanı yüksek olan müşterileridir. Bankalar gelir belgesiz kredileri verirken ilk olarak kendi sistemlerinde yer alan bilgilerden müşteriyi kontrol ederler.