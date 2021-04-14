40.000 TL limitli olarak...%1,75- %1,69-%1,59 faizle gelir belgesiz bordrosuz araç kredisi 2021 Nisan faizleri!

Taşıt kredisi alırken kullanabileceğiniz vade zamanı 48 ayı geçemez. 1 ila 48 ay arasında istediğiniz vadede taşıt kredisini kullanabilirsiniz. Taşıt kredisi ile alacağınız 2.el aracın herhangi bir yaş sınırlaması bankalar nezlinde farklılık gösterebilir.

Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir. Bir de kredi kullanırken gerekli koşullar vardır.