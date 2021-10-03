Şah mat oldu tersi beklenirken hızlıca raydan çıkıyor! Altın fiyatları için kritik 3 gelişme! 520 liraya kadar...
Altın fiyatları her geçen gün yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Bir gün yükselip bir gün düşerek kafaları allak bullak eden altın fiyatları psikolojik direnci kırarak ilerlemeye devam ediyor. Yatırımcılar analist yorumlarını dikkate alarak altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Altının düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği yatırımcının gündeminde yer ediniyor. Çeyrek, gram, tam ve yarım altında gelecek günlerde ve yıl sonunda neler olacağı hakkında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli açıklamalar geldi. İşte tüm detaylar!
Şah mat oldu tersi beklenirken hızlıca raydan çıkıyor! Altın fiyatları için kritik 3 gelişme! 520 liraya kadar... Altın tutarlarında yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişle beraber sonunda fiyatlar belirli seyirlerde dolanmaya başladı. Yatırımcılar analist yorumlarını dikkate alarak altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap arıyor. Altının düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği yatırımcının gündeminde yer ediniyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para canlı yayında altın ve gümüş fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ons altın tarafında kısa vadeli görünümün negatif olduğunu açıklayan Memiş, "Ons altın için yükselişlerin devam edebilmesi için 1791 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış görmemiz gerek" diye konuştu.
"DÜNYADA ARTAN RİSKLER ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİR"
Ons altın tarafında yukarıda 1850 aşağıda 1650 dolar seviyesinin öne çıktığını ve yatırımcıların ikiye bölündüğünü belirten İslam Memiş, "Ons altın için bir yön kırılması yok. Tam ortalarda bir yerde seyrediyor.
Dünya piyasalarında yeni yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Enerji krizi özellikle şuanda bütün dünyayı tehdit ediyor. Asya'da Çin'de şartellerin kapatılma sürecine doğru giden bir enerji krizi var. Çetin bir kış ayı bekleniyor" diye konuştu.