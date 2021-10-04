Ev ve araba almak isteyenlere Ziraat Bankası’ndan 52 bin 500 TL’ye daire, 97 bin TL’ye otomobil.... Başka hiçbir banka yapmaz!

Ziraat Bankası evi olmayanları ev sahibi, otomobili olmayanları da araç sahibi yapmaya devam ediyor. Gayrimenkul satışları içerisinde 52 bin 500 bin TL'ye 120 m2 daire, 120 bin TL'ye 39 m2 kare daire satışa çıkarıldı. 2013 Model Ford Fluence'nin de 97 bin TL'den satışının yapılacağı duyuruldu. Ucuza ev ve araba almak isteyenlerin yeni adresi artık bankalar. İşte Ziraat Bankası'nın yeni ev ve araba satış ilanları...