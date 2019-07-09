Sağlıkçıya 2.5 yıl erken emeklilik! Erken emeklilik imkanından herkes yararlanıyor mu?
Erken emeklilik imkanından artık sağlık çalışanları da yararlanıyor. Sağlık çalışanları, çalıştıkları her yıl için 60 gün daha fazla çalışmış sayılıyor. Peki yıpranma payı emekliliği ne kadar öne çekiyor? Erken emeklilik imkanından herkes yararlanıyor mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte tüm detaylar...
Erken emeklilik imkanı sağlanan alanlar arasına son olarak sağlık eklendi. Sağlık çalışanları, çalıştıkları her yıl için 60 gün daha fazla çalışmış sayılıyor. Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı meslekler için erken emeklilik imkanları bulunuyor. Mesleğin türüne göre her yıl için 60 ya da 90 günlük çalışma süreleri primlere ekleniyor.
Başka bir ifadeyle bu çalışanların işe başlangıç tarihleri bu süreler kadar geri çekiliyor. Dolayısıyla da erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Maden işlerinde çalışanlar, tehlikeli işlerde çalışanlar, gazeteciler gibi meslekler bunlardan bazıları. Son yıllarda öğretmenler ve sağlık çalışanlarının da bu yıpranma hakkından yararlanması tartışılıyordu.
NASIL UYGULANIYOR?
Söz konusu sağlık çalışanları için 1 yıllık çalışmaları karşılığında 60 gün yıpranma hakkı tanınıyor. Böylece 360 günlük çalışmaları 420'ye çıkacak. 12 ay çalışan bir sağlıkçı 14 ay çalışmış kabul edilecek ve primi erken dolacak. 360 günden eksik sürelere ait fiili hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiili hizmet süresiyle orantılı belirlenecek.