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Sağlıkçıya 2.5 yıl erken emeklilik! Erken emeklilik imkanından herkes yararlanıyor mu?

Erken emeklilik imkanından artık sağlık çalışanları da yararlanıyor. Sağlık çalışanları, çalıştıkları her yıl için 60 gün daha fazla çalışmış sayılıyor. Peki yıpranma payı emekliliği ne kadar öne çekiyor? Erken emeklilik imkanından herkes yararlanıyor mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte tüm detaylar...

09.07.2019 07:53 - Son Güncelleme: 09.07.2019 07:53
Sağlıkçıya 2.5 yıl erken emeklilik! Erken emeklilik imkanından herkes yararlanıyor mu?

Erken emeklilik imkanı sağlanan alanlar arasına son olarak sağlık eklendi. Sağlık çalışanları, çalıştıkları her yıl için 60 gün daha fazla çalışmış sayılıyor. Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı meslekler için erken emeklilik imkanları bulunuyor. Mesleğin türüne göre her yıl için 60 ya da 90 günlük çalışma süreleri primlere ekleniyor.

Sağlıkçıya 2.5 yıl erken emeklilik! Erken emeklilik imkanından herkes yararlanıyor mu?

Başka bir ifadeyle bu çalışanların işe başlangıç tarihleri bu süreler kadar geri çekiliyor. Dolayısıyla da erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Maden işlerinde çalışanlar, tehlikeli işlerde çalışanlar, gazeteciler gibi meslekler bunlardan bazıları. Son yıllarda öğretmenler ve sağlık çalışanlarının da bu yıpranma hakkından yararlanması tartışılıyordu.

Sağlıkçıya 2.5 yıl erken emeklilik! Erken emeklilik imkanından herkes yararlanıyor mu?

Geçtiğimiz yıl yapılan yasal düzenleme ile sağlık çalışanlarına da yıpranma hakkı verildi. Böylece sağlık çalışanları da erken emeklilik hakkına kavuştu. İşte sağlık çalışanlarının erken emeklilik imkanıyla ilgili bilinmesi gerekenler:

Sağlıkçıya 2.5 yıl erken emeklilik! Erken emeklilik imkanından herkes yararlanıyor mu?

KİMLER YARARLANIYOR?
Yasaya göre, 1219 sayılı Kanun'a tabi doktorlar, 6283 sayılı Kanun'a tabi hemşireler, 6179 sayılı Kanun'a tabi eczacılar ve sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar yıpranma hakkından yararlanıyor.

Sağlıkçıya 2.5 yıl erken emeklilik! Erken emeklilik imkanından herkes yararlanıyor mu?


NASIL UYGULANIYOR?
Söz konusu sağlık çalışanları için 1 yıllık çalışmaları karşılığında 60 gün yıpranma hakkı tanınıyor. Böylece 360 günlük çalışmaları 420'ye çıkacak. 12 ay çalışan bir sağlıkçı 14 ay çalışmış kabul edilecek ve primi erken dolacak. 360 günden eksik sürelere ait fiili hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiili hizmet süresiyle orantılı belirlenecek.

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