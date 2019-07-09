Sağlıkçıya 2.5 yıl erken emeklilik! Erken emeklilik imkanından herkes yararlanıyor mu?

Erken emeklilik imkanı sağlanan alanlar arasına son olarak sağlık eklendi. Sağlık çalışanları, çalıştıkları her yıl için 60 gün daha fazla çalışmış sayılıyor. Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı meslekler için erken emeklilik imkanları bulunuyor. Mesleğin türüne göre her yıl için 60 ya da 90 günlük çalışma süreleri primlere ekleniyor.