Ruslar Ağustosta sıcak denizlere iniyorlar! Akın akın Türkiye'ye

TÜM PAYDAŞLAR OTURUP KONUŞALIM

TBMM Turizm Komisyonu'nda geçen hafta kabul edilen Turizm Tanıtım Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin sorulması üzerine ise AKTOB Başkanı Erkan Yağcı şöyle konuştu: "Bu aceleye gelecek bir konu değil. Tüm paydaşların içinde olduğu bir ortamda konuşulmalı. Sektöre büyük yük getireceğini düşünüyoruz. Öncelikle böyle bir kaynağa (fona) ihtiyaç var mı? Sektör olarak zaten KDV, ecrimisil gibi birçok vergi ve masraf ödüyoruz. Tanıtımın tek elden yapılması iyi de fonun yönetimi açık, net değil. Sektörün parası sektör için kullanılmalı. Daha yeni krizden çıktık.