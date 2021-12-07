Sağlıkçı, öğretim üyesi, akademik personel alımı! 81 ilde üniversitelere alımları başladı! Başvuru şartları ve tarihi...
81 ilde üniversitelere personel alımları başladı. Başvuru şartları ve tarihleri haberimizde yer alıyor. Sağlık personeli, Öğretim üyesi, akademik personel olarak üniversitelerde istihdam etmek isteyen binlerce kişi sık sık ilan yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol ediyor. Haberimizde kamu kurumlarının yayınladığı güncel iş ilanlarını bulabilirsiniz. İşte İstanbul, Samsun, Nevşehir'in de aralarında bulunduğu o illerdeki üniversite iş ilanları...
Üniversitelerde çalışmak isteyen binlerce kişiye müjdeli haber geldi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne, Bursa Uludağ Üniversitesi'ne, Akdeniz Üniversitesi'ne, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne, Samsun Üniversitesi'ne, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne, Hitit Üniversitesi'ne, Bartın Üniversitesi'ne, Trakya Üniversitesi'ne Öğretim Üyesi, elemanı, akademik personel, sözleşmeli sağlık personeli alınacak. İşte başvuru şartları ve tarihleri....
BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ
İlan metni, www.jandarma.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak.
Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
c. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI!
a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.