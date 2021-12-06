A101 hafta sonu aktüel kataloğu yayında! Start verildi indirime girdi 15 TL altına düştü! Yağ, salça, yumurta, kıyma, tuvalet kağıdı, elektronik ürünler...
A101 her hafta başında yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınlıyor. Bu hafta da beklenen katalog yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde mağazası bulunan zincir marketleri yeni aktüel ürünler kataloğunu vatandaşlara sundu. A101'in yepyeni indirimli ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta plazma, telefon, çamaşır ve bulaşık makinesi, düzleştirici, şemsiye, bere, gıda ürünleri çok ucuza satışa çıktı. Hafta sonu da geçerli indirimler raflardaki yerini aldı. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste....
06.12.2021 18:28
- Son Güncelleme: 07.12.2021 11:11