İşte kendi otomobilini üreten ülkeler... Listeye Türkiye de girecek!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobilin öngörülen tanıtım tarihini 27 Aralık Cuma günü olarak açıkladı. Ardından da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabından yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı.Türkiye'nin yerli otomobil macerası yeniden gündeme geldi. Türkiye 27 Aralık'ta tanıtımını yapacağı aracı üretime soktuğu takdirde bu alandaki 23. ülke olacak. İşte kendi otomobili üreten ülkeler...
20.12.2019 22:47
- Son Güncelleme: 20.12.2019 22:52
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