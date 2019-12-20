İşte kendi otomobilini üreten ülkeler... Listeye Türkiye de girecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobilin öngörülen tanıtım tarihini 27 Aralık Cuma günü olarak açıkladı. Ardından da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabından yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı.Türkiye'nin yerli otomobil macerası yeniden gündeme geldi.