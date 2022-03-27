Sağlık-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge maaşı, emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar olacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili bir açıklama da Sağlık-Sen'den geldi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "3600 ek gösterge çıktığında emekli maaşları ve tazminatları doğrudan artacak" dedi. Peki 3600 ek gösterge maaşı, emekli maaşı, ikramiyeler ne kadar olacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?
3600 ek göstergenin emekli maaşlarını ve tazminatlarını doğrudan arttıracağını belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, çalışmaların tamamlanmasıyla 3600'ün hayata geçeceğini söyledi.
Durmuş, "Yıllardır 3600 ek gösterge için mücadele ediyorduk. Bu toplu sözleşme ile kayıt altına alındı ve çalışmalar başladı. Çalışma Bakanlığı ve Memur-Sen arasında iki toplantı gerçekleştirildi. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. 3600 ek gösterge çıktığında emekli maaşları ve tazminatları doğrudan artacak. Bunun kapsamının geniş olması gerekiyor. Tüm kamu çalışanlarının emekli maaşları ve tazminatlarının kademeli olarak artmasını talep ediyoruz." dedi.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKARSA NE OLACAK?
Memur maaşlarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek.Düzenleme ile memurların ekonomik iyileşmesine, sosyal refahına katkıda bulunulması amaçlanıyor. 3600 ek gösterge memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek. Bu yıl içinde hayata geçirilmesi hedeflenen düzenleme hakkında ilk toplantı 16 Şubat'ta yapılmıştı.