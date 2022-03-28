İŞKUR’dan maaş imkanı sağlanıyor!💥Yarım gün çalışana 9.219 TL! 90 günlük ödeme yapılacak! İlk aşamada 4 bin 966 TL...

Ülkemizde çalışan veya çalışmayan anneler için çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Doğum izni sonrası anneler yarı zamanlı olarak çalışabiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirene İŞKUR 4 bin 966 TL ödeme yapıyor. İşveren de yarım maaş verebiliyor. Asgari ücretli çalışan bir annenin 2 aylık kazancı 9 bin 219 lira oluyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Peki, kimler ne kadar maaş alacak? İşte örnek hesaplama tablosu!