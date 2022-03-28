İŞKUR’dan maaş imkanı sağlanıyor!💥Yarım gün çalışana 9.219 TL! 90 günlük ödeme yapılacak! İlk aşamada 4 bin 966 TL...
Kadınların iş yaşamında daha çok yer almaları ve çalışırken rahat etmeleri amacıyla sağlanan imkanların başlangıcında doğum izni ve bu iznin bitiminden sonra yarım gün çalışma geliyor. Hem de doğum parası, süt parası, çocuk başına nakdi yardım, yarım gün çalışana İşkur desteği de veriliyor. İşte konu hakkında detaylar...
28.03.2022 09:27 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:27
Ülkemizde çalışan veya çalışmayan anneler için çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Doğum izni sonrası anneler yarı zamanlı olarak çalışabiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirene İŞKUR 4 bin 966 TL ödeme yapıyor. İşveren de yarım maaş verebiliyor. Asgari ücretli çalışan bir annenin 2 aylık kazancı 9 bin 219 lira oluyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Peki, kimler ne kadar maaş alacak? İşte örnek hesaplama tablosu!
Doğum izni sonrası anneler yarı zamanlı çalışabiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirene İŞKUR 4 bin 966 lira öderken, işveren de yarım maaş veriyor. Asgari ücretlinin 2 aylık kazancı 9 bin 219 lira oluyor...
Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor.