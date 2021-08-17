Sağlık raporu alan tazminat alır! Raporluyken tatil fotoğrafı paylaşan...
İşinden sağlık gerekçesiyle ayrılana kıdem tazminatı ödenirken, sık rapor almak ve suistimaller de işten ediyor. Raporluyken tatil fotoğrafı paylaşan, tazminatı yakıyor. İşte raporla ilgili soruların yanıtları...
17.08.2021 06:59
- Son Güncelleme: 17.08.2021 06:59
SABAH'ta yer alan habere göre, İşyeri ve iş ortamı sağlığını bozan çalışan sağlık raporuyla kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Çok sık rapor alarak bu uygulamayı suiistimal edenlerin iş sözleşmesi iptal edilebilir.
1- Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık raporu bedelini karşılar mı?
Sevk belgesi düzenlenerek maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilenlerin sağlık raporlarını kurum karşılıyor.