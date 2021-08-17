Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Sağlık raporu alan tazminat alır! Raporluyken tatil fotoğrafı paylaşan...

Sağlık raporu alan tazminat alır! Raporluyken tatil fotoğrafı paylaşan...

İşinden sağlık gerekçesiyle ayrılana kıdem tazminatı ödenirken, sık rapor almak ve suistimaller de işten ediyor. Raporluyken tatil fotoğrafı paylaşan, tazminatı yakıyor. İşte raporla ilgili soruların yanıtları...

17.08.2021 06:59 - Son Güncelleme: 17.08.2021 06:59
Sağlık raporu alan tazminat alır! Raporluyken tatil fotoğrafı paylaşan...

Salgın döneminde hastalık istirahat raporu alanların sayısı artarken, bu konuda suiistimal, kıdem tazminatı, işten çıkarma başta olmak üzere birçok başlık milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık raporu alan tazminat alır! Raporluyken tatil fotoğrafı paylaşan...

SABAH'ta yer alan habere göre, İşyeri ve iş ortamı sağlığını bozan çalışan sağlık raporuyla kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Çok sık rapor alarak bu uygulamayı suiistimal edenlerin iş sözleşmesi iptal edilebilir.

Sağlık raporu alan tazminat alır! Raporluyken tatil fotoğrafı paylaşan...

Raporluyken sosyal medya üzerinden tatil, eğlence görüntüleri paylaşanın işine son verilebilir. İşçinin kendi kastından, aşırı alkol tüketiminden doğan hastalığa yakalanması durumunda işe 3 gün arka arkaya gelmeyenin iş akdi iptal edilebilir.

Sağlık raporu alan tazminat alır! Raporluyken tatil fotoğrafı paylaşan...

İhbar süresini 6 hafta aştığı gerekçesiyle bir işçinin iş akdinin bildirimsiz feshedilebilmesi için raporun aralıksız olması gerekir. Bildirimsiz fesihte işveren ihbar tazminatı ödemez. İşte merak edilenler...

Sağlık raporu alan tazminat alır! Raporluyken tatil fotoğrafı paylaşan...

1- Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık raporu bedelini karşılar mı?
Sevk belgesi düzenlenerek maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilenlerin sağlık raporlarını kurum karşılıyor.

SON DAKİKA