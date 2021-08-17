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Haberler Ekonomi Geri ödeme 2024'te...KOBİ'lere hızlı destek! 75 bin TL finansman imkanı: Son tarih 3 Eylül

Geri ödeme 2024'te...KOBİ'lere hızlı destek! 75 bin TL finansman imkanı: Son tarih 3 Eylül

İmalatçı işletmeler için devreye alınan hızlı destek programında yeni fırsat tanındı. 3 Eylül'e kadar başvuranlara 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. Destekten yararlanmak için bu şartlara dikkat.

17.08.2021 06:59 - Son Güncelleme: 17.08.2021 06:59
Geri ödeme 2024’te...KOBİ’lere hızlı destek! 75 bin TL finansman imkanı: Son tarih 3 Eylül

Pandeminin imalat ve tamamlayıcısı olan sektörlerdeki etkisini azaltmak amacıyla başlatılan Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'ndan yararlanmak isteyenlere bir fırsat daha tanındı.

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Geri ödeme 2024’te...KOBİ’lere hızlı destek! 75 bin TL finansman imkanı: Son tarih 3 Eylül

KOSGEB'in Covid- 19 salgınından olumsuz etkilenen imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere yönelik başlattığı hızlı destek programında başvuru süresi, 3 Eylül'e kadar uzatıldı.

Geri ödeme 2024’te...KOBİ’lere hızlı destek! 75 bin TL finansman imkanı: Son tarih 3 Eylül

İşte programın özellikleri:

Geri ödeme 2024’te...KOBİ’lere hızlı destek! 75 bin TL finansman imkanı: Son tarih 3 Eylül

BU ŞARTLARA DİKKAT!
Program, 2 bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendirilecek.

Geri ödeme 2024’te...KOBİ’lere hızlı destek! 75 bin TL finansman imkanı: Son tarih 3 Eylül

Bu programdan yararlanmak için işletmelerin Covid-19'dan önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek.

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