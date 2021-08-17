Geri ödeme 2024’te...KOBİ’lere hızlı destek! 75 bin TL finansman imkanı: Son tarih 3 Eylül

BU ŞARTLARA DİKKAT!

Program, 2 bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendirilecek.