Geri ödeme 2024'te...KOBİ'lere hızlı destek! 75 bin TL finansman imkanı: Son tarih 3 Eylül
İmalatçı işletmeler için devreye alınan hızlı destek programında yeni fırsat tanındı. 3 Eylül'e kadar başvuranlara 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. Destekten yararlanmak için bu şartlara dikkat.
17.08.2021 06:59
- Son Güncelleme: 17.08.2021 06:59
BU ŞARTLARA DİKKAT!
Program, 2 bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendirilecek.