Sağlık Bakanlığı'na 4032 temizlik personeli, 1452 silahsız güvenlik görevlisi alınacak! Başvurular İŞKUR'a! KPSS şartsız en az ilkokul mezunu...

Sağlık Bakanlığı personel alımları devam ediyor. 2022 yılında bakanlık bünyesindeki kurumlara toplamda 10 bin srürekli personel ve 10 bin sözleşmeli işçi alımı yapılacak. 10 bin sürekli personel alımlarının 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. 10 bin sözleşmeli personel alımlarının da 4 bin 32'si temizlik görevlisi, 1. 452'si güvenlik görevlisi (silahsız), 1. 844'ü ise klinik destek elemanından (hastane) oluşacak. Peki temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Başvuruları İŞKUR'dan yapılan alımlara ilişkin tüm detaylar haberimizde...