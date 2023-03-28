Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 tercih kılavuzu 2023! Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı başvuru ekranı: ais.osym.gov.tr ile branş ve kontenjana göre başvuru YAP!
Sağlık Bakanlığı personel alımı için araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi. Koca açıklamasında, "Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM'nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr yapabilecek" ifadelerine yer verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılacak? İşte detaylar...
28.03.2023 09:18 - Son Güncelleme: 28.03.2023 09:27
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 42 bin 500 personelle ilgili bilgi verdi. Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Peki, branş ve kontenjan dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...
KPSS ile alınacak Hemşire sayısı 6.069, Ebe sayısı 1.530, Sağlık Lisansiyeri sayısı 1.494, Sağlık Teknisyeni sayısı 798, Sağlık Teknikeri sayısı 21.709'dur. Toplam sayısı 31.600'ü bulan Sözleşmeli Sağlık Personeli yanı sıra 10.900 Sürekli İşçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42.500'e ulaşmaktadır.