Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 tercih kılavuzu 2023! Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı başvuru ekranı: ais.osym.gov.tr ile branş ve kontenjana göre başvuru YAP!

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 42 bin 500 personelle ilgili bilgi verdi. Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Peki, branş ve kontenjan dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...