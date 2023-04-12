3 MÜJDE geldi! Bağ-Kur’a 5 yıl geri kayıt hakkı detayı! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 500 gün prim eksiğini kapatmak yeterli!
Milyonlarca kişinin merak ettiği soru ve cevaplar için açıklamalar geldi. Tek tek hepsi için uzmanlar açıklamada bulundu. Maaş zammından EYT'ye, Bağkur tescilinden staj sigortasına kadar merak edilen çok sayıda konunun cevabı haberimizde yer alıyor. İşte detaylar.
EYT kapsamında istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz
Soru: Bağ-Kur'luyum. İlk sigortalı (SSK'lı) işe giriş tarihim 21 Eylül 1999'dur. Askerlik borçlanması yaptım. Sistem sigorta başlangıç tarihimi 21 Kasım 1997'ye çekti. 9001 gün prim ödemem var. EYT'den yararlanıyor muyum? Geçen SSK görevlisine sorduğumuzda "Yararlanmazsın, sadece geri çeker" dedi. Bu işin aslı nedir? EYT'den yararlanarak emekli olabilir miyim?
Cevap: Doğum, askerlik tarihiniz ve askerlik sürenizi bildirmemişsiniz. Şayet askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıcınızı 21 Kasım 1997 tarihine çekmişseniz, EYT kapsamındasınız. Çünkü ilk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar EYT kapsamında. Bu durumdaki Bağ-Kur'lular yaş aranmadan, sadece prim şartıyla emekli olacak. 9000 günden fazla priminiz olduğundan, istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.
BAĞ-KUR KAYDIM 1994'E GİDER Mİ?
SORU: 1994'te güneyde bir otelin içinde bayan kuaförü açtım. Açtıktan bir hafta sonra vergi memurları dükkan denetlemesine geldiler ve işlemlerim başladı. Üç ay düzenli vergilerimi ödedim. İçlerinden biri "Bu saatten sonra Bağ-Kur'lusunuz" dedi. Fakat otel içi işletme olduğu için Bağ-Kur numarası alamadım. Hakkımı arama şansım var mı? Ve 2008'deki kanunun çıktığını bir ay önce öğrendim. 1994'ten Bağ-Kur kaydı için ne yapmalıyım?
CEVAP: Sizin gibi süresi içinde Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008'den itibaren başlatıldı. Maalesef bugün için 1 Ekim 2008'den önceki bir tarih itibarıyla Bağ-Kur'a kayıt mümkün değil. Ancak sizin gibi süresi içinde Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayan çok sayıda sigortalı var.
Bunlar vergi, oda ve dernek kaydına dayanarak, geçmişten Bağ-Kur'a kayıt hakkı istiyor. Esnafları temsil eden sivil toplum örgütleri de aynı şekilde geçmişten Bağ-Kur'a kayıt hakkı verilmesini istiyorlar. Belki önümüzdeki dönemde, bir yasa çıkartarak vergi, oda, dernek kaydına dayanarak Bağ-Kur'a kayıt hakkı verir de sizin durumunuzda olanların mağduriyeti giderilir.
290 BİN LİRA EMEKLİ İKRAMİYESİ ALIRSINIZ
Soru: Memur olarak çalışmaktayım. İşe giriş tarihim 1 Temmuz 1996. Askerliğimi işe girmeden önce yaptım. 18 ay askerlik süresini borçlanıp ödedim. Ek gösterge 1400, kıdem gösterge 3/5'tir. Memur olarak toplam çalışma süresi 28 yıl gözükmektedir. Yardımcı sınıftayım. Brüt ücretim 17 bin 213 TL, net ücretim 13 bin TL'dir. Buna göre ne kadar kıdem tazminatı alırım?
Cevap: Emekli Sandığı'na tabi 28 yıl hizmetiniz 3'üncü derecenin 5'inci kademesi 1400 ek gösterge üzerinden bugünkü katsayılara göre hesaplanan emekli ikramiyeniz 290 bin 600 lira civarında olup, emekli aylığınız ise yüzde 4 ek ödeme dahil 8 bin 419 liradır. Bu tutarlar temmuz ayından sonra emekli olmanız halinde, memur maaş artışı oranında artacaktır.