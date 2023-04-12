3 MÜJDE geldi! Bağ-Kur’a 5 yıl geri kayıt hakkı detayı! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 500 gün prim eksiğini kapatmak yeterli!

BAĞ-KUR KAYDIM 1994'E GİDER Mİ?

SORU: 1994'te güneyde bir otelin içinde bayan kuaförü açtım. Açtıktan bir hafta sonra vergi memurları dükkan denetlemesine geldiler ve işlemlerim başladı. Üç ay düzenli vergilerimi ödedim. İçlerinden biri "Bu saatten sonra Bağ-Kur'lusunuz" dedi. Fakat otel içi işletme olduğu için Bağ-Kur numarası alamadım. Hakkımı arama şansım var mı? Ve 2008'deki kanunun çıktığını bir ay önce öğrendim. 1994'ten Bağ-Kur kaydı için ne yapmalıyım?

CEVAP: Sizin gibi süresi içinde Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008'den itibaren başlatıldı. Maalesef bugün için 1 Ekim 2008'den önceki bir tarih itibarıyla Bağ-Kur'a kayıt mümkün değil. Ancak sizin gibi süresi içinde Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayan çok sayıda sigortalı var.