Sağlık Bakanlığı başvuru düğmesini aktif ediyor! Hastanelere 85.000 kişilik personel alımı son durum! 5.500 TL ile 25.000 TL arası maaşla ACİL ebe, hemşire, sekreter...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili güncel gelişmeler haberimizde! 85 bin personel alımı yapılacağının müjdesini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı;

"Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.

Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın."