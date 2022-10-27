EYT'de 2160 gün (6 yıl) prim kazanma formülü! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için borçlanmada Aralık detayı! Bunu yapan kazanacak
Emeklilikte Yaşa Takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için Aralık ayı beklenirken, prim günlerini artırmak isteyenler borçlanma için kolları sıvadı. Borçlanmada doğum detayı da bulunuyor. Kadınlarda doğum borçlanması primleri artırıyor. Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar doğum borçlanması yapabiliyor. Ancak borçlanma için Ocak ayına kalmamak önemli. İşte daha az ödemeyle primleri tamamlama formülü
27.10.2022 10:19 - Son Güncelleme: 27.10.2022 10:33
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede son viraja girildi. Milyonlarca kişi düzenlemenin Meclis'e sevk edileceği Aralık ayına kilitlendi. Prim gününü artırmak isteyenler ise borçlanma imkanlarına yöneldi.
Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 49 bin 697 lira 28 kuruş ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 37 bin 272 lira 96 kuruş veriyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek yeni asgari ücretle değişecek.