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Haberler Ekonomi EYT'de 2160 gün (6 yıl) prim kazanma formülü! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için borçlanmada Aralık detayı! Bunu yapan kazanacak

EYT'de 2160 gün (6 yıl) prim kazanma formülü! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için borçlanmada Aralık detayı! Bunu yapan kazanacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için Aralık ayı beklenirken, prim günlerini artırmak isteyenler borçlanma için kolları sıvadı. Borçlanmada doğum detayı da bulunuyor. Kadınlarda doğum borçlanması primleri artırıyor. Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar doğum borçlanması yapabiliyor. Ancak borçlanma için Ocak ayına kalmamak önemli. İşte daha az ödemeyle primleri tamamlama formülü

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
27.10.2022 10:19 - Son Güncelleme: 27.10.2022 10:33
Emeklilikte Yaşa Takılanlarda kadınlara prim avantajı! EYT için borçlanmada Aralık detayı! Bunu yapan kazanacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede son viraja girildi. Milyonlarca kişi düzenlemenin Meclis'e sevk edileceği Aralık ayına kilitlendi. Prim gününü artırmak isteyenler ise borçlanma imkanlarına yöneldi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlarda kadınlara prim avantajı! EYT için borçlanmada Aralık detayı! Bunu yapan kazanacak

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarda kadınlara prim avantajı! EYT için borçlanmada Aralık detayı! Bunu yapan kazanacak

Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira olarak uygulanıyor. Buna göre; bu yıl bitmeden doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 69,02 lira ödüyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarda kadınlara prim avantajı! EYT için borçlanmada Aralık detayı! Bunu yapan kazanacak

Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 49 bin 697 lira 28 kuruş ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 37 bin 272 lira 96 kuruş veriyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek yeni asgari ücretle değişecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarda kadınlara prim avantajı! EYT için borçlanmada Aralık detayı! Bunu yapan kazanacak

NASIL DEĞİŞECEK?
Örneğin; halen net 5 bin 500 lira 35 kuruş olan asgari ücret net 7 bin 500 liraya çıkarsa brüt asgari ücret 8 bin 823 lira 53 kuruşu bulacak. Bu durumda 1 günlük borçlanma için en az 94,11 lira ödenmesi gerekecek. Her gün için 25,09 liralık fark oluşacak.

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