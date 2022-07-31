Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı yapıyor! KPSS’siz, sınavsız en az 9.105 TL maaş! 27.000 kişilik Ebe, Sağlık Memuru, Hemşire, Tabip kadrolarına...

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.