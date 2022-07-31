Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı yapıyor! KPSS'siz, sınavsız en az 9.105 TL maaş! 27.000 kişilik Ebe, Sağlık Memuru, Hemşire, Tabip kadrolarına...
Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli alımı yapacaklarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işe alınanlar acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında da 25 bin 686 kişi sağlık kurumlarında istihdam edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları başladımı, şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, kontenjanlar, kadro dağılımı açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 2022 yılı için tam tamına 27 bin kişilik personel, memur alımı yapacak. Bakanlıktan istihdam müjdesi geldi. 27.000 boş kontenjan açıldığı duyuruldu. İlana göre farklı unvanlarda memur ve sağlık personeli istihdam edilecek. Hemşire, Uzman Tabip, Tabip, Sağlık Memuru, Diş Tabibi, Diyetisyen, Psikolog ve Sağlık Teknikeri gibi unvanlarda yapılacak alımların detayları araştırılmaya başlandı. İşte başvurular hakkında tüm merak edilenler...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak kaydedildi. İlanlar birlikte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için kadro ve branş dağılımları da yayımlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.