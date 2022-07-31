Ağustos’a girdik son dakika gram altın yorumu geldi! İslam Memiş, ’Aman ha’ diyerek uyardı! Gram altını sakın bu seviyeden almayın! Bomba patlayacak

Ağustos'a girdik son dakika gram altın yorumu geldi! Altın ve dolar yorumları yakından takip ediliyor. Özellikle altın yatırımcısı 'Altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın alınmalı mı, satılmalı mı?' sorularının yanıtlarını sık sık araştırıyor. Uzman isimlerden gelen yorumlar yoğun ilgi görüyor. Bu noktada İslam Memiş'in son dakika altın ve dolar yorumu dikkat çekti. Memiş, 'Aman ha' diyerek uyardı. Gram altını sakın bu seviyeden almayın. İşte detaylar...