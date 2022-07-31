Ağustos'a girdik son dakika gram altın yorumu geldi! İslam Memiş, 'Aman ha' diyerek uyardı! Gram altını sakın bu seviyeden almayın! Bomba patlayacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ağustos ayında göz önünde bulundurulması gereken rakamların gram altında 950-1000 lira, dolarda da 17-18 bant aralığı olduğunu söyledi. ABD'de büyüme rakamlarının açıklandığını ifade eden Memiş 'Balon patladı, berbat. Teknik olarak ABD ekonomosi resesyona girdi. Gerçek fiyatlamalar gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor.' dedi. Memiş ayrıca Eylüle ayını işaret ederek, 'Ne bombalar patlayacak, hep beraber göreceğiz. Şirket iflasları, jeopolitik riskler, resesyon fiyatlamaları, neler olacak neler..." diye konuştu. İşte detaylar...
Ağustos'a girdik son dakika gram altın yorumu geldi! Altın ve dolar yorumları yakından takip ediliyor. Özellikle altın yatırımcısı 'Altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın alınmalı mı, satılmalı mı?' sorularının yanıtlarını sık sık araştırıyor. Uzman isimlerden gelen yorumlar yoğun ilgi görüyor. Bu noktada İslam Memiş'in son dakika altın ve dolar yorumu dikkat çekti. Memiş, 'Aman ha' diyerek uyardı. Gram altını sakın bu seviyeden almayın. İşte detaylar...
''SON BİR ŞANS OLACAK''
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Ağustos'ta son şans var" diyerek direnç seviyesini açıkladı. İşte Memiş'in açıklamaları;
"Altın ve gümüşün ons fiyatında toparlanmalar olabilir. Gümüş gram fiyatı fiziki tarafta 12 lira. Gram altın ise 1012 lira seviyesinde. 1020 lira direnç seviyesi var, aman ha 1000 lira seviyesinden gram altın almayın, ağustosta son şans var. Döviz kurlarında, emtia fiyatlarının gram bazında son bir şans olacak. Ağustos ayını şans ayı olarak belirleyeceğiz"
Eylül ayını işaret eden İslam Memiş, "ABD'de büyüme rakamları açıklandı, balon patladı, berbat. Teknik olarak ABD ekonomisi resesyona girdi. Gerçek fiyatlamalar gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor." dedi.
Ağustos ayında göz önünde bulundurulması gereken rakamların gram altın TL'de 950-1000 lira, dolarda ise 17-18 bant aralığı olduğunu söyleyen Memiş, "Eylül ayında ne bombalar patlayacak, hep beraber göreceğiz. Şirket iflasları, jeopolitik riskler, resesyon fiyatlamaları, neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki dönemde 1000 liranın altında gram altın almanın mümkün olacağını belirten Memiş, gümüşün gram fiyatında ise 11 liranın altının zor olduğunu ama o seviyeye gelince tekrar alınabileceğini belirtti.