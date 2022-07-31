65 yaşını dolduranlara 1684 TL ödeme! Ocak ayına kadar zamlı ödenecek! 2. zam da 5 ay sonra! Yaşlılık maaşı almak isteyenler için E-devlet başvuru ekranı!
Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zammın ardından bir çok kalemde de ödemeler arttı. Buna göre 65 yaşın dolduran, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan, Herhangi bir gelire sahip olmayan, nafaka almayan, Sağlık sigortasına sahip olmayanlara aylık 1684 TL ödeme yapılacak. İşte detaylar...
Net asgari ücretin 4 bin 253,4 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükselmesiyle sosyal yardım ödemeleri ve yaşlı, engelli maaşları da zamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen 65 yaş ve üzeri kişilere verilen yaşlılık aylığı 1684 TL olarak ödenmeye başlandı. Peki kimler yararlanabilir? Yaşlılık aylığı nedir, şartları neler? Kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte yanıtları...
YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki ara zammın ardından yaşlılık maaşı da arttı. Buna göre; yaşlılık aylığı 1296 TL'den 1684 liraya yükselmiş oldu.
Yaşlılık maaşı alma koşulları, 2022 yılı itibari ile güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• 65 yaşın doldurmak
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak
• Herhangi bir gelire sahip olmamak
• Nafaka almamak
• Sağlık sigortasına sahip olmamak
• %40 üzerinde engelli olmak (Engelli olmayan vatandaşlara yaşlılık maaşı verilebilmesi mümkün değildir.)
• Hanenin toplam gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması