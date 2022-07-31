65 yaşını dolduranlara 1684 TL ödeme! Ocak ayına kadar zamlı ödenecek! 2. zam da 5 ay sonra! Yaşlılık maaşı almak isteyenler için E-devlet başvuru ekranı!

Net asgari ücretin 4 bin 253,4 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükselmesiyle sosyal yardım ödemeleri ve yaşlı, engelli maaşları da zamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen 65 yaş ve üzeri kişilere verilen yaşlılık aylığı 1684 TL olarak ödenmeye başlandı. Peki kimler yararlanabilir? Yaşlılık aylığı nedir, şartları neler? Kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte yanıtları...