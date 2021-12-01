Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? 10 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı ve kontenjan...
Sağlık Bakanlığı bünyesine 30 bin sözleşmeli personel alımı ile 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. İş arayanlara yeni istihdam kapısı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi şu sözlerle duyurdu; ''40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile.'' Peki; Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte 10 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı ve kontenjan tablosu...
Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından gözler alım sürecine çevrildi. Mülakatsız 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyan detayları araştırmalara koyuldu. İşçi alımlarında kura ile alım yapılacak. Koca açıklamasında 10 bin sağlık personeli alımı branş dağılımını da açıkladı. Boş olan kontenjanlara işçi alımları gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığına toplamda 40 bin atama yapılacak. 30 bini sözleşmeli personel, 10 bini de sürekli işçi alımı ile gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimi günlerde konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Koca, ''Sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor.'' diyerek heyecanı arttırdı.