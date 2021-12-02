Kış lastiği fiyatları 2021-2022! Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu, cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı?

Aralık ayına girmemizle birlikte kış lastiği uygulaması hakkında araştırmalar hız kazandı. Sürücüler ceza almamak için hangi araçlarda kış lastiğinin zorunlu olduğunu araştırıyor. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde tedbir amacıyla zorunlu kılınan kış lastiklerini takmayanlara büyük cezalar veriliyor. Cezadan kaçınmak isteyenler ise uygulamanın başlayacağı tarihi ve kış lastiklerinin takılması zorunlu olan araçları merak ediyor. Peki; Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği fiyatları ne kadar 2021-2022? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu, cezası ne kadar?