Kış lastiği fiyatları 2021-2022! Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu, cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı?
Kış lastiği uygulaması her yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereğince uygulanıyor. 2021 yılında da uygulamanın Aralık ayında başlayacağı biliniyorduu. 1 Aralık itibariyle de Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu, cezası ne kadar? Kış lastiği fiyatları ne kadar 2021-2022? soruları da yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Uygulama şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olacak. İşte detaylar...
Aralık ayına girmemizle birlikte kış lastiği uygulaması hakkında araştırmalar hız kazandı. Sürücüler ceza almamak için hangi araçlarda kış lastiğinin zorunlu olduğunu araştırıyor. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde tedbir amacıyla zorunlu kılınan kış lastiklerini takmayanlara büyük cezalar veriliyor. Cezadan kaçınmak isteyenler ise uygulamanın başlayacağı tarihi ve kış lastiklerinin takılması zorunlu olan araçları merak ediyor. Peki; Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği fiyatları ne kadar 2021-2022? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu, cezası ne kadar?
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI MI?
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2021 Çarşamba itibariyle başladı. Uygulama 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Uygulama şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunludur. Özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gerekiyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLARA NE KADAR CEZA KESİLECEK?
Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.
KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI 2021-2022
Kış lastiği değiştirme ücreti 80 liradan başlıyor. Lastik oteli hizmeti kullanım ücreti, lastik değişimi de dahil 200-250 lirayı buluyor.