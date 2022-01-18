5 bin TL ile 55 bin TL anında hesaplara yatıyor! Günlük 18 TL ödeyerek binlerce lira para alın! 3 yılın zirvesinde...

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Günlük 18 TL ödeyerek binlerce lira alma şansınız bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz oranlarını dibe çekmesine rağmen bankalar politika faizlerinin %14'e kadar indirilmesinden etkilenmedi. Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yıllık %39 varan oranlar görülüyor. Öte yandan konut kredilerinde ise bu oran yıllık %33, taşıtta ise %34 olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın eylül ayından itibaren devam ettiği faiz indirimleri hiçbir sonuca ulaşmadı. 500 baz puanlık indirimlere rağmen vatandaşların üzerindeki faiz yükü artmaya devam ediyor. İşte en uygun ihtiyaç kredileri
İhtiyaç Kredilerine Talep Değişmedi!
TCMB faiz indirimlerine rağmen bankaların ticari, ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde faiz indirimi görülmedi. Aksine artan faizler sonrasında, 2022 yılında gelen birçok zam nedeniyle vatandaşların nakit ihtiyaçlarının da arttığı ifade ediliyor.
Yüksek enflasyon nedeniyle azalan alım gücü sonrasında özellikle ihtiyaç kredilerine talep artmış durumda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, yılın henüz ilk haftasında bankaların ihtiyaç kredilerinin büyüklüğünün 463 milyar 574 milyon lira seviyesinde olduğu kaydedildi.
Ziraat Bankası Tüketici Kredisi
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kapsamında Tüketici Kredisi sunarak düşük faiz oranları ile vatandaşların nakit ihtiyaçlarını çözmeye çalışıyor. 36 aya varan vade fırsatları ve 50 bin TL'ye kadar kredi fırsatından yararlanarak, %1,79'dan başlayan faiz oranları ile finansman kullanılabilecek.
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