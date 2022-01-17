BES'te devlet katkısı yüzde 30'a çıkarıldı! Kimler yararlanacak? İşte 6 soruda yeni Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) düzenlemesi!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren BES'te yeni dönem başladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımla girip cayma suretiyle ayrılan çalışanların yeniden sisteme dönüşüne yeni düzenleme geldi. Buna göre devlet katkısının yüzde 25'ten, yüzde 30'a çıkarıldı. Peki, yüzde 30'luk katkıdan kimler yararlanacak, katılımcılara nasıl yansıyacak? İşte detaylar...
17.01.2022 08:46
- Son Güncelleme: 17.01.2022 08:46
Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yapılacak düzenlemelerden belki de en önemlisi devlet katkısının yüzde 25'ten, yüzde 30'a çıkarılıyor olması. Bununla ilgili yasa tasarısı komisyonlardan geçti ve Meclis'e geldi.
Bir-iki gün içinde de tasarı yasalaşacak ve yasa çıktıktan sonra artık BES'e devlet katkısı tutarı yüzde 30 olacak. Peki, yüzde 30'luk katkıdan kimler yararlanacak, katılımcılara nasıl yansıyacak? Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, BES'te yeni devlet katkısı hakkında tüm merak edilenleri açıkladı. İşte detaylar...
1- Devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması katılımcılara nasıl yansıyacak?
BES'e aylık 1.000 lira yatıran bir kişi için bugün devlet, aylık 250 lira katkı yapıyor.