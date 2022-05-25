Sağladığı 3 yıllık avantaj ilaç olacak! Yaşa Takılana 50-55 yaşında emeklilik! EYT’de binleri değil milyonları kapsayan 2. plan!

HAZIRLIKLAR NASIL İLERLEYECEK?

3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.

Kamudaki sözleşmeli personele ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldığı duyurulmuştu. Bu da gözleri EYT'ye çeviriyor. Yaz aylarına bu düzenlemelerin damgasını vurması bekleniyor.