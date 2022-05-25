SSK, BAĞKUR, EYT’li, esnaf, dul, yetim herkesi ilgilendiren mevzu! Çift maaş almak mümkün! 2290 gün primle...

İyi günler, 1999 Kasım sigorta başlangıcı.2005 de bankaya işe girdiğimde %44 rapor aldım ve engelli kadrosunda 19 Ocak 2022'ye kadar çalıştım fakat vergi indirimine başvurmadım. (Yaklaşık 16.5 sene engelli kadrosu) 20 Ocak itibarıyla işten çıkarıldım. 22 küsur yıl sigorta, 6450 gün sigortam var. Sene olarak 4 yıl fazla, gün olarak da 2400 gün fazla çalışmışım zaten. Vergi dairesine gittim, vergi indirimi ve emeklilik için çalışıyor olman gerekiyor dendi ve hastaneye göndermediler. Tekrar işe girip emekliliğe başvurmak zorunlu dendi ama mantıklı gelmedi bana. Neden işe gireyim. Sürem fazlasıyla dolmuş zaten. Eski raporu da kabul etmeyecekler galiba. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum.

Merhaba, vergi indirim belgesi çalışan sigortalılara verilmektedir. Siz bağlı bulunduğunuz SGK merkezine giderek engelli emekliliği için hastaneye sevkinizi isteyeceksiniz. Prim gün şartı ve sigortalılık sürelerini doldurmuşsunuz, sevkinizin sonucunda rapor oranınız da %40 ve üzerinde gelirse engelli emeklisi olursunuz. Malulen emeklilik ve vergi indirimi yazılarında sigortalılık şartı mevcuttur.