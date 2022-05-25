SSK, BAĞKUR, EYT'li, esnaf, dul, yetim herkesi ilgilendiren mevzu! Çift maaş almak mümkün! 2290 gün primle...
Peş peşe çok önemli açıklamalar yapıldı. EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor! Ne zaman emekli olup aylığa hak kazanırım? Emekli aylığı bağlanma oranları nedir? EYT çıkar mı? Gibi çok sayıda sorunun cevabına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...
Milyonlarca kişinin merak ettiği sorular cevap buldu. Emekli, memur, engelli, EYT'li herkes bu habere kilitlendi. Çift maaş alabilirsiniz. Peki, şartlar nedir? Emekli aylığı bağlanma oranları nedir? EYT çıkar mı? İşsizlik maaşı şartları nelerdir? Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilirse ikinci bir emeklilik hak edişi oluyor mu? Tüm soruların cevabı haberimizde yer alıyor.
Bağ-kur mükellefi olan bir kişi başka bir iş yerinde sigortalı olduğunda Bağ-kur hizmeti duruyor. Sigorta hizmeti başlıyor. Üstünlük kuralı gereği. Bu durumda sigortalı çalışanın şartları tamamlandığında işsizlik maaşı alma hakkı olur mu? Bağ-kur'u da aynı tarihinde sonlanmış ise açıklamanızı bekler, saygılarımı sunarım
Ticari faaliyeti devam eden sigortalının işsizlik ödeneği alacak şekilde sonlanması halinde işsizlik ödeneği bağlanmaz. Bağlanmış ise otomatik olarak bir ay sonra durdurulur, çünkü işten ayrıldıktan bir ay sonra otomatik Bağkur tescile düşer. Kişi, sigortalıyken komple ticari faaliyetlerini sonlandırması, işyeri varsa devretmesi gerekir ve ticaret sicilden de kaydını düşürmesi gerekir.
İyi günler, 1999 Kasım sigorta başlangıcı.2005 de bankaya işe girdiğimde %44 rapor aldım ve engelli kadrosunda 19 Ocak 2022'ye kadar çalıştım fakat vergi indirimine başvurmadım. (Yaklaşık 16.5 sene engelli kadrosu) 20 Ocak itibarıyla işten çıkarıldım. 22 küsur yıl sigorta, 6450 gün sigortam var. Sene olarak 4 yıl fazla, gün olarak da 2400 gün fazla çalışmışım zaten. Vergi dairesine gittim, vergi indirimi ve emeklilik için çalışıyor olman gerekiyor dendi ve hastaneye göndermediler. Tekrar işe girip emekliliğe başvurmak zorunlu dendi ama mantıklı gelmedi bana. Neden işe gireyim. Sürem fazlasıyla dolmuş zaten. Eski raporu da kabul etmeyecekler galiba. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum.
Merhaba, vergi indirim belgesi çalışan sigortalılara verilmektedir. Siz bağlı bulunduğunuz SGK merkezine giderek engelli emekliliği için hastaneye sevkinizi isteyeceksiniz. Prim gün şartı ve sigortalılık sürelerini doldurmuşsunuz, sevkinizin sonucunda rapor oranınız da %40 ve üzerinde gelirse engelli emeklisi olursunuz. Malulen emeklilik ve vergi indirimi yazılarında sigortalılık şartı mevcuttur.
Sayın yetkili, 01.10.1968 doğumluyum. Emekli olduğum tarih 01.11.2018. Aylık bağlama oranları 2000 öncesi 63.70, çalışma günü 1180, 2000 - 2008/ 10 arası 53.00 çalışma gün 2647, 2008/10 sonrası 38.58 çalışma gün 3118, Sosyal medyada okuduğum, 2000 öncesi oranı 70, 2008 kadar olan 65,2008 sonrası 50 maaş bağlama oranı şeklinde. Bu bende hesaplama hatası olduğu ve daha düşük maaş aldığım endişesi oluşturmaktadır. Konu hakkında bilgi rica ederim.
Merhaba, tarafınıza ne kadar aylık bağlandığını belirtmemişsiniz. 6945 günle emekli olmuşsunuz toplamda. Hizmetlerinizin büyük bir bölümü de 2008 sonrası yani ABO'nun en düşük olduğu dönem. Eğer 1999 ve 2008 öncesi hizmetleriniz yüksekten ödendiyse itirazınızda haklısınızdır, dilekçe ile kuruma müracaatta bulunabilir tekrardan aylık hesabı yaptırabilirsiniz. Ancak bu dönemlere ilişkin hizmet bildirimleriniz düşükse bağlanan aylıkta düşük olacaktır.
Emekli sandığı emeklisi anne ve SSK emeklisi babanın tek bekar kız evladı olarak vefatları halinde ikisinin de maaşlarını alabilir miyim? Maaşlar hangi oranda bağlanır.
Merhaba, her iki aylığı da alabilirsiniz. Yetim aylığı bağlama oranı %25'tir, her iki aylık da %25 - %25 şeklinde ödenir. Memur olmanız durumunda annenizin, 4/a sigortalısı ya da emeklisi olmanız durumunda ise babanızdan alacağınız aylık kesilir.