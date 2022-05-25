Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? 2500, 3000, 3500 TL... 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur, 2000 sonrası sigortalılar için emekli maaş hesabı!

Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını hesaplayıp tam tarihi öğrenmek istiyor. Çalışanlar sıklıkla, " Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" Sorusunun yanıtını merak edip araştırıyor. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olanlar enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş hesabını yapıyor. Bilindiği üzere Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla en düşük maaş 2.500 TL oldu. Emekliliğine az bir süre kalanlar ise ne kadar emekli maaşı alırım sorusunu merak ediyor. İşte emekli maaşı hesaplama tablosu!