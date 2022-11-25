Faizsiz kredi alımı başvuru şartları açıklandı! Sıfır faizli 500.000 TL veriliyor! Vatandaş düğün bayram etti!
Halkbank verilen destek kredileriyle öne çıkmaktadır. Faizsiz krediler bu noktada büyük bir yere sahiptir. Kamu bankalarından destek alabilmek isteyenler geniş bir araştırma ve değerlendirmeye başvuruyor.
25.11.2022 13:19 - Son Güncelleme: 25.11.2022 13:19
Duyurulan son haberlere göre kadın girişimciler için yeni destek paketleri açıklandı. Kimlerin bu krediden faydalanabileceği ve müracaat koşullarının ne bulunduğu araştırılan hususlar içerisinde yer alıyor. İş kurmak isteyen fakat nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar bağlamında kredi çekmek ilk akla gelen yöntemdir.