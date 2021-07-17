Sadece iki güne özel! Tek kalemde 25.000-40.000-49.850 TL veriliyor! Almak için derhal... Bayram kredisi başvuruları için hemen akıllı telefonunuzdan başvuru yapacağınız bankanın internet sitesini ya da uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde bankalar nakit ihtiyacı olan binlerce kişi için uygun tekliflerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Para ihtiyacı olanlar ise tek tek avantajları inceleyip ona göre karar verecek. Ayrıca kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı ve kredi vadesi değişkenlik gösterebiliyor.