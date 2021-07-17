Sadece iki güne özel! Tek kalemde 25.000-40.000-49.850 TL veriliyor! Almak için derhal...
Bayram öncesinde bankalar çeşitli fırsatları vatandaşlara duyurdu. Kurban Bayramı öncesinde acil nakit ihtiyacı olan binlerce vatandaş teklifleri öğrenmek istiyor. Tatil yapacak ya da çeşitli ihtiyaçlarında kullanmak üzere para ihtiyacı duyanlara teklifler sunulurken faiz oranları da merak konusu oldu. Bayramdan hemen önce parasını almak isteyenler ise bankaların mobil uygulamalarından, internet sitelerinden başvurusunu yapıyor ve kredinin onaylanması durumunda paralarını direkt ATM'den çekebiliyor. Bu ay pek çok tüketiciye bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılaması için çeşitli teklifler sunuldu. Bayram kredisinde avantajlar başladı ve bankaların sunduğu fırsatlar tüketicilerin gündeminde yer alıyor.
Sadece iki güne özel! Tek kalemde 25.000-40.000-49.850 TL veriliyor! Almak için derhal... Bayram kredisi başvuruları için hemen akıllı telefonunuzdan başvuru yapacağınız bankanın internet sitesini ya da uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde bankalar nakit ihtiyacı olan binlerce kişi için uygun tekliflerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Para ihtiyacı olanlar ise tek tek avantajları inceleyip ona göre karar verecek. Ayrıca kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı ve kredi vadesi değişkenlik gösterebiliyor.
GARANTİ BBVA'DAN BAYRAM KREDİSİ
Garanti BBVA, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan alışveriş, tatil ve hediye ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilmesi için "Bayram Kredisi" imkanı sunuyor.
Garanti BBVA, müşterilerine şubeye gitmeden anında kredi hattı ve dijital bankacılık üzerinden güvenli bir şekilde kredi kampanyasından yararlanma olanağı sağlıyor.
Bayram kredisinden yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kredi başvurusunda bulunabiliyor.
TEB'DEN BAYRAMA ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 1,59'dan başlayan, 3 ay ertelemeli ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.