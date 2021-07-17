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İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı, koronavirüs pandemisi öncesindeki günlerine yaklaşıyor. İstanbul Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Verilere göre iki gün boyunca havalimanından 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.

17.07.2021 14:34 - Son Güncelleme: 17.07.2021 14:34
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Verilere göre iki gün boyunca havalimanından 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.

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İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti

Bayram tatilini yurt dışı ve yurt içinde değerlendirmek isteyen yolcular dün olduğu gibi bugün de İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti

Yoğunluk nedeniyle terminal girişlerinde x-ray güvenlik noktalarında ve check-in kontuarlarında kuyruklar oluştu. Havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları için yolcuları uyardı.

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti

YOLCU SAYISINDA ARTIŞ
Pandemiden sonra en yoğun günün yaşayan İstanbul Havalimanı'nda bayram tatilinin ilk gününde oluşan veriler de belli oldu. Buna göre havalimanından dün bin 60 uçuş gerçekleşirken bugün ise bin 62 uçuş icra edilecek.

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti

Yolcu sayılarında ise bugün 52 bin 44 iç hat ve 99 bin 226 dış hat olmak üzere toplamda 151 bin 270 kişinin seyahat etmesi bekleniyor.