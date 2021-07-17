İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti
İstanbul Havalimanı, koronavirüs pandemisi öncesindeki günlerine yaklaşıyor. İstanbul Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Verilere göre iki gün boyunca havalimanından 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.
17.07.2021 14:34
- Son Güncelleme: 17.07.2021 14:34
İstanbul Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Verilere göre iki gün boyunca havalimanından 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.
Bayram tatilini yurt dışı ve yurt içinde değerlendirmek isteyen yolcular dün olduğu gibi bugün de İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.
YOLCU SAYISINDA ARTIŞ
Pandemiden sonra en yoğun günün yaşayan İstanbul Havalimanı'nda bayram tatilinin ilk gününde oluşan veriler de belli oldu. Buna göre havalimanından dün bin 60 uçuş gerçekleşirken bugün ise bin 62 uçuş icra edilecek.