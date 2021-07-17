İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti

YOLCU SAYISINDA ARTIŞ

Pandemiden sonra en yoğun günün yaşayan İstanbul Havalimanı'nda bayram tatilinin ilk gününde oluşan veriler de belli oldu. Buna göre havalimanından dün bin 60 uçuş gerçekleşirken bugün ise bin 62 uçuş icra edilecek.