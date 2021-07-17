Her ay 816 TL hesapta! 31 Temmuz 2021 son gün! Bankada hesabı olanlar dikkat!
Banka hesabı olan ve hesaplarında nakit para bulunduran vatandaşlar dikkat! Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, vadeli mevduat ile her ay yüzde 19.5 oranına kadar kazanç sağlayabiliyor. Parasını vadeli mevduata yatıracak kişilere farklı oranlarla vadeli mevduat seçeneği sunuluyor. Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekildi. Bu hesaba göre; bankada 50.000 TL paranız varsa her ay 816 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz!
17.07.2021 15:57
- Son Güncelleme: 17.07.2021 16:22
Bankada hesabı olan vatandaşlara yatırım fırsatı! Her ay 816 TL'ye varan para hesabınıza yatırılıyor. Parası olan vatandaşlar, paralarını vadeli mevduat hesaplarına yatırarak ek gelir alabiliyor. Faiz getirisinden alınan stopaj düşürülürken son tarih 31 Temmuz olarak belirlenmişti. Bankaların mevduat faiz oranları da değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda yüzde 19.5 orana kadar çıkabiliyor. Böylelikle 50 bin TL parası olan bir kişi, her ay 816 TL para alabiliyor.