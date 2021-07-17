Her ay 816 TL hesapta! 31 Temmuz 2021 son gün! Bankada hesabı olanlar dikkat!

Bankada hesabı olan vatandaşlara yatırım fırsatı! Her ay 816 TL'ye varan para hesabınıza yatırılıyor. Parası olan vatandaşlar, paralarını vadeli mevduat hesaplarına yatırarak ek gelir alabiliyor. Faiz getirisinden alınan stopaj düşürülürken son tarih 31 Temmuz olarak belirlenmişti. Bankaların mevduat faiz oranları da değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda yüzde 19.5 orana kadar çıkabiliyor. Böylelikle 50 bin TL parası olan bir kişi, her ay 816 TL para alabiliyor.