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Her ay 816 TL hesapta! 31 Temmuz 2021 son gün! Bankada hesabı olanlar dikkat!

Banka hesabı olan ve hesaplarında nakit para bulunduran vatandaşlar dikkat! Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, vadeli mevduat ile her ay yüzde 19.5 oranına kadar kazanç sağlayabiliyor. Parasını vadeli mevduata yatıracak kişilere farklı oranlarla vadeli mevduat seçeneği sunuluyor. Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekildi. Bu hesaba göre; bankada 50.000 TL paranız varsa her ay 816 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz!

17.07.2021 15:57 - Son Güncelleme: 17.07.2021 16:22
31 Temmuz’a kadar uzatıldı! Her ay 816 TL yatırılıyor! Bankada hesabınız varsa dikkat!

Bankada hesabı olan vatandaşlara yatırım fırsatı! Her ay 816 TL'ye varan para hesabınıza yatırılıyor. Parası olan vatandaşlar, paralarını vadeli mevduat hesaplarına yatırarak ek gelir alabiliyor. Faiz getirisinden alınan stopaj düşürülürken son tarih 31 Temmuz olarak belirlenmişti. Bankaların mevduat faiz oranları da değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda yüzde 19.5 orana kadar çıkabiliyor. Böylelikle 50 bin TL parası olan bir kişi, her ay 816 TL para alabiliyor.

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31 Temmuz’a kadar uzatıldı! Her ay 816 TL yatırılıyor! Bankada hesabınız varsa dikkat!

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI 2021

50 bin TL için 32 günlük faiz oranları ve getirisi:

Ziraat Bankası: Yüzde 17, getirisi 708 TL

TEB: Yüzde 19, getirisi 791 TL

İş Bankası: Yüzde 12,95, getirisi 539 TL

Yapı Kredi: Yüzde 16, getirisi 666 TL

31 Temmuz’a kadar uzatıldı! Her ay 816 TL yatırılıyor! Bankada hesabınız varsa dikkat!

VakıfBank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

Halkbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

Akbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

31 Temmuz’a kadar uzatıldı! Her ay 816 TL yatırılıyor! Bankada hesabınız varsa dikkat!

ING: Yüzde 18,50, getirisi 770 TL

ICBC: Yüzde 18, getirisi 750 TL

HSBC: Yüzde 16,50, getirisi 687 TL

31 Temmuz’a kadar uzatıldı! Her ay 816 TL yatırılıyor! Bankada hesabınız varsa dikkat!

Odeabank: Yüzde 19,25, getirisi 802 TL

Şekerbank: Yüzde 16,75, getirisi 698 TL