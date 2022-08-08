Emekliye promosyon yarışı büyüdü! 4 bankanın ödemesi 7 bin lirayı aştı
Son dakika haberi! Bankaların promosyon kampanyaları iyice hareketlendi. Emekli müşteri çekmek isteyen bankalar ödemeyi artırdı. 7 bin lira ve üzeri ödeme yapan banka sayısı 4'e yükseldi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor.
Emeklilerin banka promosyonu için bankaların yarışı büyüdü. Promosyon tutarları hızla yükselirken, 4 banka ödemeyi 7 bin lira ve üzerine taşıdı. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Emekliler promosyon kampanyalarında 7 bin 500 liraya varan ödeme alırken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriliyor. Bankaların 1.500 liranın altında maaşlar, 1.500-2.500 lira arası maaşlar ve 2.500 lira üstü için aylıklar için belirlediği promosyon tutarları ve kampanyalar şöyle:
AKBANK
Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.
GARANTİ BBVA
Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor.
ING
31 Ağustos'a kadar maaşını taşıyanlara ek koşulsuz maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor. Harcama koşulsuz Turuncu Ekstra avantajlarından yararlanma, özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi gibi imkanlar da bulunuyor.