Emekli maaşlarında bomba gibi bir artış daha! Hesaplama sil baştan! GSYH verilerine göre bu yıl emeklilik dilekçesi verenler kârlı!

Yeni emeklilerinin aylıklarında geçtiğimiz 2021 yılına ait yüzde 11'lik büyümenin etkilerinin yansıması bekleniyor. Emekli aylıkları bağlanırken milli gelirdeki artışın da dikkate alınması bu yeni oranların ortaya çıkmasına neden oldu. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre yapılan yeni hesaplamalar kapsamında söz konusu artışın yüzde 30'u emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin aylıklarına yansıtılacak. Öte yandan 2022 yılında daha önce emekli aylığı bağlanmış kişilerin aylıklarına da yeniden fark ödemesi yapılacak. Emekli maaşlarında yeniden bir artış görülmesinin ardından birçok vatandaş ise farkın nasıl yansıyacağını ve ne derece etkili olacağını araştırmaya başladı.