Sadece bir gecede tüm dengeler değişti! Altın son dakika sarpa sardı! Kırmızı alarm gram, çeyrek, yardım, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika sarpa sardı! Sadece bir gecede tüm dengeler değişti! Altın maliyetlerinde dün gece ehemmiyetli düşüşler yaşandı. Yeni güne vasati yüzde 0,25 kayıp ile başlayan altın maliyetlerinde, yaşanan düşüş şoke etti. Yeni güne gram altın alış maliyeti olarak 454,91 TL seviyesinden, satış maliyeti olarak ise 455,05 TL seviyesinden başladı. Bir süre önce tekrar sert düşüş yaşayan altın daha sonra toparlanmış ve 420 TL seviyelerinden 450 TL seviyelerine gelebilmişti. Yaşanan yeni düşüşün devam edip etmeyeceği ise merak ediliyor. Geçen haftalarda başlayan altındaki hareketlilik bu hafta da devam ediyor. İşte gram, çeyrek, yardım, tam altın fiyatları...
Altın fiyatlarında dün gece önemli hareketlilik yaşandı. Güncel altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Uzman altın yorumları nasıl oldu?Ani hareketlenme ile geçen haftalarda grafiğindeki durgunluğunu bozmuş olan sarı metal bu yüzden pek çok yatırımcının gündemindeki yerini almıştı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında bu grafiğin ne kadar devam edeceği de merak ediliyor. Altının ons fiyatı ise dün olduğu gibi 1.720-1.740 dolar bandındaki dalgalı seyrini bugün de sürdürüyor. Ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.730 dolardan işlem görüyor.
Yeni güne çeyrek altın fiyatları ise alış 726 TL, satış ise 751 TL seviyesinden başlangıç yaptı. Alış ve satış aralığındaki makas farkının yüksek olması ise yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Altının ONS fiyatında ise alış 1,737,92 TL, satış fiyatında ise 1,738,24 TL fiyat belirlendi. ONS fiyatta da yaklaşık yüzde 0,30 oranında bir gerileme ve düşüş yaşandı.
22 ayar bilezik fiyatlarında ise alış 411,58 TL, satış ise 417 TL seviyesinde. Cumhuriyet altını ise alış fiyatında 2,903,00 TL, satış fiyatında ise 2,993,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Yarım altın ise alış fiyatında 1,452,00, satış fiyatında ise 1,502,00 TL bandında bulunuyor. Reşat altını ise yeni güne alış fiyatı olarak 2,935,47 TL, satış fiyatı olarak 3,025,95 TL seviyesinden başlamış bulundu.
22 Ayar altının alış fiyatı ise 410 TL, satış fiyatı ise 440,58 TL seviyelerinde. 18 ayar altının alış fiyatı ise 198 TL, satış fiyatı 230 TL seviyelerinde yer alıyor. 14 ayar altın ise alış fiyatı 249,03 TL, satış fiyatı ise 299 TL olarak belirlendi. Kapalıçarşı ziynet 2,5 alış olarak 7,272 TL, satış olarak 7,388 TL, Kapalıçarşı Ziynet 5'li alış 14,729 TL, satış olarak ise 15,025 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcıların ani değişimlere karşı dikkat etmeleri için gün içinde altın fiyatlarını takip etmeleri önem taşıyor.