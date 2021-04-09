Gelir belgesiz, bordrosuz ve kefilsiz bankaya gitmeden kredi veren bankalar! Binlerce lira alabilirsiniz! Artık çok kolay!
Binlerce TL anında alabilirsiniz! Gelir belgesiz, maaş bordrosuz kredi veren bankalar var mı? Hangi bankalar veriyor, merak ediyorsunuz. Dokümansız ve maaş bordrosuz kredi mi çekmek istiyorsunuz? Artık çok basit! Kadınlara kazanç evraksız finansman, işsizlere kefilsiz kredi veren bankalar, Odeabank, Akbank, Ziraat bankası tarafından internet bankacılığı üzerinden gelir belgesiz olarak kullandırılıyor merak ettiğiniz tüm mevzuları sizin için inceledik. Şubeye giderek sıra beklemenize gerek kalmayacağı gibi, kredi kartı vb. farklı bankacılık ürünlerini satın almanıza da gerek yoktur. Banka tarafından ücretsiz olarak kart sahibi de olmuş olacaksınız. PTT matiklerden kartınız ile paranızı çekebilirsiniz.
İhtiyaç, otomobil ve konut kredisi çekmek için bankaların kapısını çaldığınızda, sizden maaş bordrosu isterler. Bu belgenin istenmesinin amacı, krediyi ödemeye gücünüzün olup olmadığı, aylık taksitleri karşılayıp karşılayamayacağınızın tespit edilmesidir. Hiçbir geliri olmamasına rağmen bankalara kredi başvurusunda bulunan kişiler, bordrosuz, çalışan esnaf, çiftçi gibi kişiler ve kendi işini yapmakta olan bu kapsamda maaşı bulunmayan şahıslar da, bu konuda mağduriyet yaşamaktadırlar.
Şubeye Gitmeden Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Bankalar müşterilerinin kredi taleplerini cevaplayabilmek adına kendilerinin bazı şartları yerine getirmelerini talep ederler. Bunlardan bir tanesi de gelir belgesidir. Ancak düzenli geliri olmayanlar bankaya bu belgeyi sunamazlar. Peki gelir belgesiz bankalar kredi verir mi?
Bu bankalardan şubeye gitmeye gerek kalmadan anında gelir belgeniz olmadan da ihtiyaç kredi çekebilirsiniz. Tabi en büyük şart kişinin kredi puanının yüksek ve sicilinin temiz olmasıdır. Kullandırılacak olan İhtiyaç Kredileri Hayat Sigortalı ve sigortasız olarak değişmekte ve buna göre de faiz oranları değişiklik göstermektedir.