70 bin liralık indirim! Araba almak isteyenlere müjde! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır, faiz, 100 bin TL destek...

Picanto, Rio, Stonic, Ceed modelleri ve Sportage'ın Cool paket benzinli motor seçeneği için 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Hafif ticari araç kategorisindeki Bongo ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajına sahip.