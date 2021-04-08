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70 bin liralık indirim! Araba almak isteyenlere müjde! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır faiz, 100 bin TL destek...

Araba sahibi olmak isteyenler sıfır otomobil fırsatlarını araştırırken markalardan kampanya üstüne kampanya geldi. Nisan ayı sıfır otomobil kampanyalarında 70 bin liraya yakın indirim fırsatı sunuluyor. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. İşte, araba almak isteyenler için Nisan 2021 kampanyaları...

08.04.2021 09:27 - Son Güncelleme: 08.04.2021 09:27
70 bin liralık indirim! Araba almak isteyenlere müjde! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır, faiz, 100 bin TL destek...

Sıfır araç sah,b, olmak isteyenler markaların Nisan ayı kampanyalarını araştırıyor. Bazı markalar görülmemiş kampanyalar yapmaya başladı. Sıfır araçlarda 70 bin liraya kadar indirim gerçekleşti. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. 2021 yılında sıfır otomobillerin üretiminin hızlanması sonrasında fiyatlarda değişiklik yaşanıyor. Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanyaları haberimizde derledik. İşte, Nisan 2021 araba kampanyaları...

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70 bin liralık indirim! Araba almak isteyenlere müjde! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır, faiz, 100 bin TL destek...

Mart ayında Türkiye'de 100 bin adetlere yaklaşan araç satış rakamının ardından nisanda da hareketli günler yaşanacak. Kurlardaki yükseliş nedeniyle nisan ayında gelecek zamlardan endişelenen tüketiciler mart ayında alımlarını öne çektiler.

70 bin liralık indirim! Araba almak isteyenlere müjde! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır, faiz, 100 bin TL destek...

Ancak nisanda da kampanyaların da etkisiyle satışların hareketli geçmesi bekleniyor. Aylık satış öngörüsü 80 binlerin üzerinde bulunuyor.

70 bin liralık indirim! Araba almak isteyenlere müjde! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır, faiz, 100 bin TL destek...

KİA'DAN 100 BİN TL DESTEK VAR
Kia, nisan ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sunuyor.

70 bin liralık indirim! Araba almak isteyenlere müjde! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır, faiz, 100 bin TL destek...

Picanto, Rio, Stonic, Ceed modelleri ve Sportage'ın Cool paket benzinli motor seçeneği için 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Hafif ticari araç kategorisindeki Bongo ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajına sahip.