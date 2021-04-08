70 bin liralık indirim! Araba almak isteyenlere müjde! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır faiz, 100 bin TL destek...
Araba sahibi olmak isteyenler sıfır otomobil fırsatlarını araştırırken markalardan kampanya üstüne kampanya geldi. Nisan ayı sıfır otomobil kampanyalarında 70 bin liraya yakın indirim fırsatı sunuluyor. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. İşte, araba almak isteyenler için Nisan 2021 kampanyaları...
08.04.2021 09:27
- Son Güncelleme: 08.04.2021 09:27
Sıfır araç sah,b, olmak isteyenler markaların Nisan ayı kampanyalarını araştırıyor. Bazı markalar görülmemiş kampanyalar yapmaya başladı. Sıfır araçlarda 70 bin liraya kadar indirim gerçekleşti. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. 2021 yılında sıfır otomobillerin üretiminin hızlanması sonrasında fiyatlarda değişiklik yaşanıyor. Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanyaları haberimizde derledik. İşte, Nisan 2021 araba kampanyaları...